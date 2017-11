Pascal Gudefin, nouveau directeur de cabinet du maire de Besançon

Avant sa nomination, Pascal Gudefin, ingénieur des travaux publics de l’Etat, était directeur du département mobilités à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon où il a exercé les fonctions de directeur du projet de Tramway de 2010 à 2014.

Pour Pascal Gudefin les quatre priorités de son mandat sont :

l'éducation

la vie des quartiers

la sécurité

la proximité

"Originaire de Louhans, je connais bien Besançon, ma ville de coeur depuis 1994. J’avais le souhait d’apporter à cette ville et à son maire, mon expérience du terrain acquise au cours de la conduite de nombreux projets en Franche-Comté, dont celui du tramway. Je souhaite travailler avec l’ensemble des élus qu’ils soient dans la majorité ou dans l’opposition. Besançon et son agglomération regorgent de projets et de talents, ce qui rend ce poste enthousiasmant et exigeant. Je veux aussi être celui qui permette cette écoute des citoyens bisontins des bonnes volontés et de toutes les énergies", explique-t-il.