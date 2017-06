Pascal Rault, le nouveau président de la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté

Pascal Rault, 58 ans, notaire à Lons le Saunier, a été élu président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Franche-Comté. Il succède à Maître Philippe Achard, notaire à Rioz en Haute-Saône, dont le mandat s’est achevé le 31 mai 2017 lors de l’assemblée générale de la Compagnie.

Elu à la chambre départementale des notaires du Jura en 1998 comme syndic, puis en 2009 comme président, il rejoint en 2016 la nouvelle Chambre Interdépartementale des notaires de Franche-Comté où les fonctions de 1er vice-président lui sont confiées.

" Par une réforme sans vote démocratique, le gouvernement a imposé de nouvelles règles tendant à vulgariser le statut du notaire, et à détricoter le maillage territorial cher au notariat et aux usagers (menace d’une désertification des notaires en milieu rural). Fort de leurs compétences multiples et spécialisées, les notaires sont et resteront les interlocuteurs privilégiés des usagers sur le terrain" est-il précisé dans un communiqué.

"L'accès au droit pour tous"

Le nouveau président se concentrera sur "l’accès au droit pour tous, la sécurité juridique et la modernisation des outils" pour ses deux années de mandat. Il souhaite également s'inscrire "dans la continuité des actions menées par ses prédécesseurs avec un accent tout particulier sur le développement des nouvelles technologies au sein des offices pour garantir leur performance et le service rendu aux concitoyens".

Nouvelle composition de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Franche-Comté

Mandats 2017-2018

PRESIDENT...........................................................................Maître Pascal RAULT, notaire à Lons le Saunier

PREMIER VICE-PRESIDENT................................................Maître Christophe CHEVRIAUX, notaire à Saint-Vit

VICE-PRESIDENTS (par ordre d’ancienneté) ...............................................................Maître Marie-Paule DURGET, notaire à Luxeuil-les-Bains et Maître Marc BARTHEN, notaire à Dole

SYNDIC REGIONAL...............................................................Maître Sandrine ROUX-FOIN, notaire à Pontarlier

1 er SYNDIC.............................................................................Maître Agnès BUSCOZ, notaire à Saint-Claude

SYNDICS (par ordre d’ancienneté) ................................................................................Maître Marie OUDOT, notaire à Pontarlier ainsi que Maître Emmanuelle OUDET-ELIEN,, notaire à Morez et Maître Céline LORACH, notaire à Belfort

RAPPPORTEUR..................................................................Maître Thibaut CUSENIER, notaire à Besançon

SECRETAIRE......................................................................Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, notaire à Lure

SECRETAIRE SUPPLEANT................................................Maître Paul-Antoine ROLLAND, notaire à Lure

TRESORIER........................................................................Maître Frédéric CARTIER, notaire à Baume-les-Dames

MEMBRES (par ordre d’ancienneté) Maître André COMPAGNE, notaire à Besançon ; Maître Emmanuel VERNIER, notaire à Gray ; Maître Benoît MOHN, notaire à Besançon ; Maître Laurent LARESCHE, notaire à Sochaux ; Maître Emmanuel MOYSE, notaire à Dole ; Maître Charles-Edouard STRIEVI, notaire à Jussey

Déléguée de Cour...................................................................Maître Sylvie SCHMITT, notaire à Recologne

Le notariat franc-comtois c'est :