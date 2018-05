Pavillon bleu : trois plages labellisées en Bourgogne Franche-Comté

Le 33ème palmarès du Pavillon bleu s'est déroulé ce jeudi 24 mai 2018 à Montréjeau en Haute Garonne. Le label qui veut assurer un lieu sain en terme de développement durable et de qualité des eaux.

Les critères d'obtention

Pour rappel, 399 plages sont labellisées en France et 107 ports de plaisance. Les critères d'obtention du label Pavillon Bleu sont regroupés en quatre familles :

Les critères liés à l’éducation à l’environnement

Les critères liés à la gestion de l’eau

Les critères liés à la gestion des déchets

Les critères liés à l’environnement général

En Bourgogne Franche-Comté, les trois plages déjà labellisées ont conservé leur drapeau :

La plage du Grand Lac de Clairvaux à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura, labellisée depuis 2009

à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura, labellisée depuis 2009 La base de loisirs Presqu’île de Montsauche-les-Settons dans la Nièvre, labellisée depuis 2016

de Montsauche-les-Settons dans la Nièvre, labellisée depuis 2016 L'étang Fouché à Arnay-le-Duc en Côte d'Or, labellisé depuis 2017.

Loin de l'océan et des mers, la région se voit être l'une des moins concernée par le label. Pourtant, 81% des français seraient incités par le label pour leur choix de vacances (*Sondage BVA pour le Pavillon Bleu, réalisé par Internet du 22 au 23 août 2016, auprès d’un échantillon de 1099 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus).





Comment obtenir le label ?

"Il faut d'abord être candidat, satisfaire aux critères impératifs et avoir une politique environnementale globale affirmée (répondre à un maximum de critères guides) et être dans dans une démarche de gestion durable. Enfin, il faut suivre les recommandations émises par le jury national année après année", expliquent les représentants du label dans un communiqué.

C'est ensuite "un jury français et international du Pavillon Bleu, seules instances compétentes et décisionnaires,qui jugent au cas par cas du respect des critères, des efforts consentis en fonction de la taille, des moyens financiers et autres caractéristiques des communes et ports candidats."

Infos +

Retrouvez toutes les plages et ports de plaisance labellisées en France ici.