Permis de conduire : y-a-t 'il plus ou moins de conduite accompagnée qu'avant à Besançon ?

maCommune.info : Combien d'élève sont en conduite accompagnée dans votre auto-école ?

Cédric Certal : "Sur 70 élèves au permis de conduire, seulement quatre le passe en conduite accompagnée. Je fais très peu de conduite accompagnée. Je pense que plusieurs facteurs entrent en jeu mais en général les jeunes le passe plus tard".

mC : Pourquoi-y-a-t-il moins de conduite accompagnée ?

Cédric Certal : "Quand je leur demande, on me répond souvent :"c'était l'année du baccalauréat et j'ai préféré m'y consacrer". Pour les étudiants qui viennent d'autres villes, le permis de conduire n'était pas forcément une nécessite. J'ai un élève qui vient de Lyon et bien il ne voulait pas passer son permis parce qu'il y a trop de circulation et il préférait prendre les transports en commun".

"Il y a aussi une question de motivation, de priorité et de coût. J'ai l'impression que les jeunes préfèrent mettre leur argent dans le numérique comme pour les ordinateurs, les téléphones. Le permis reste un coût pour les parents en conduite accompagnée. II faut payer le carburant et le permis".

mC : A quel moment de l'année y-a-t'il le plus d'inscription ?

"Je dirais en septembre, octobre et décembre lors des rentrées scolaires pour les étudiants. Nous avons souvent des transferts de dossier. Cette année cela a été particulier car nous avons constaté avec plusieurs auto-écoles de Besançon qu'il y avait eu une baisse des inscriptions au permis de conduire. Le permis n'a plus le même attrait qu'avant".