Peut-on encore faire du ski alpin à la mi-mars en Franche-Comté ?

De la neige "toute fraîche" attend les skieurs, précise la station de ski de Métabief ce 13 mars 2018 après les dernières chutes de neige tombées cette nuit.





Voici le détail des pistes ouvertes :

Jusqu’au 18 Mars : ouverture des 3 secteurs Métabief, Piquemiette et Super Longevilles.

Du 19 au 25 Mars : ouverture des secteurs Métabief et Super Longevilles.

Détail des ouvertures : https://www.station-metabief.com/fr/infoliverm

Remarque : La Salle hors sac Paul Charlin sera fermée le Mercredi 14 et le Mardi 20 Mars.

La station des Rousses

La station des Rousses propose de skier jusqu'au 2 avril 2018, jour de fermeture des pistes. Plusieurs évènements viendront clôturer cette saison avec notamment la fête du ski les 24 et 25 mars 2018 et les championnats de France de ski du 30 mars au 1er avril avec la venue de Jason Lamy-Chappuis et d'autres grands champion du ski nordique.

Le lundi de Pâques, 2 avril, l'accès au domaine skiable alpin sera gratuit pour toutes les personnes déguisées sur le thème "Les Rousses".

30 % de remise seront effectués sur tous les forfaits de ski alpin y-compris franco suisse (hors Pass'1ère glisse et scolaires, offre non cumulable), et sur la location du matériel chez les loueurs participants à l'opération !

Voir le site



La station des Fourgs

Trois pistes sur douze sont ouvertes ce mardi 13 et cela sera la même chose pour jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018. Toutes les pistes seront ouvertes ce mercredi 14 mars et ce week-end des 17 et 18 mars 2018 "si le temps le permet", précise la station.

Voir le site