Peut-on transformer une souris verte en escargot ? Les scientifiques du labo Femto-st ont la réponse !

"Focus Lab" est une émission de vulgarisation scientifique réalisée par deux étudiantes en DUT Métiers du multimédia et de l'internet (MMI). Dans cette vidéo de cinq minutes, Vincent Walter, maître de conférences et Pauline Butaud, docteur au département mécanique appliqué de Femto-St, ont la lourde tâche d'expliquer comment fonctionne le polymère à mémoire de forme "qui ont la capacité à changer de forme avec la température"

Des matériaux "intelligents"

Et c'est la voix off qui nous donne l'explication. "Un polymère à mémoire de forme est avant tout un matériau intelligent qui peut passer d'une forme stable à une autre sous l'action d'un stimulus extérieur (la chaleur dans l'exemple de la souris et de l'escargot…) Il passe de l'état vitreux à température ambiante à l'état caoutchoutique à haute température tout en changeant de propriété mécanique". Rien que ça.

La vidéo explique également la technique de la polymérisation. Mais au-delà de l'escargot, dans d'éventuelles futures applications réelles, ce matériau composite pourrait être utilisé dans l'aéronautique et l'automobile comme matériau léger et amortissant.

Info +