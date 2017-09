Philippe Mougin, conseiller municipal de Besançon, démissionne du Front national

Dans un courrier en date du dimanche 24 septembre 2017 publié sur son compte Twitter, Philippe Mougin annonce sa démission du Front National mais reste au conseil municipal de Besançon. Un groupe "Les Patriotes" devrait donc être déposé dès cette semaine.

Ancien gendarme, M. Mougin a adhéré au FN 2010 "après son devoir de réserve" explique-t-il dans une lettre intitulée "Seule la vérité compte".

Il explique avoir toujours défendu "avec fidélité et conviction" les idées de Marine Le Pen et de son parti. Sa première "stupéfaction" est venue de l'éviction de Sophie Montel à la tête du groupe FN au conseil régional de Franche-Comté. Un "gâchis", alors que l'eurodéputée a toujours été loyale selon lui.

Philippe Mougin se dit également déçu du revirement lié au projet souveraineté monétaire lors de la dernière élection présidentielle. "Incompréhension" également lorsque Florian Philippot a été sommé de quitter la présidence de son association Les Patriotes "alors que d'autres cadres, y compris non adhérents à notre mouvement, avaient pu le faire depuis des années."

Las des débats stériles et des "propos irrespectueux et haineux" émanant de proches de Marine Le Pen envers Florian Philippot, Philippe Mougin a décidé de démissionner du Front national "n'étant plus en phase avec une partie de sa politique et du comportement indique de certains de ses cadres…". Il décide donc de rejoindre l'association "Les Patriotes" et son président qu'il estime être plus proche de ses idées et de ses convictions.

Suite aux revirements du FN et p. d'autres motifs, je démissionne du FN et annonce mon adhésion à "les Patriotes" Présidée par F.Philippot. pic.twitter.com/yL3tbyawL0 — Philippe MOUGIN (@PhilippeMougin) 24 septembre 2017