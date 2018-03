Piazz'Amore : le nouveau propriétaire rouvre la pizzeria le 4 mars...

Après avoir été policier pendant 14 ans en région parisienne, puis gérant d'une discothèque pendant 15 ans dans le Doubs, Bruno Faivre-Rampant, 48 ans, a décidé d'ouvrir sa propre pizzeria à Besançon. "Je ferai les pizzas et Camille ma fille fera les desserts maison, le service et l'accueil", nous précise-t-il.

On efface tout et on recommence ?

Non, le nouveau pizzaiolo souhaite garder le concept de Piazz'Amore instauré par l'ancien gérant. "Ce restera dans la continuité avec la même gamme de produits, des pizzas, des pâtes et des salades et la carte sera globalement la même avec quelques recettes à moi", indique Bruno. "Je proposerai également la même qualité de produits puisque je garderai les mêmes fournisseurs", ajoute-t-il.

Infos +

Le nouveau propriétaire de Piazz'Amore ouvrira dimanche 4 mars 2018 à 18h30.

Le jour de fermeture hebdomadaire sera le mercredi.

Infos pratiques