Pierre Moscovici en visite officielle à Montbéliard en fin de semaine

Après le Centre-Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, il a souhaité revenir dans la région qu'il connaît le mieux pour expliquer comment l'Europe contribue à "protéger et à développer les atouts d'un territoire industriel", mais aussi pour "écouter et répondre aux attentes, aux doutes, aux espoirs des Francs-Comtois vis-à-vis de l'Union européenne".

"Il répondra sans tabou aux questions des citoyens"

Pour Pierre Moscovici, "il n'y a pas de prospérité européenne sans un tissu industriel fort, moderne, soutenu par les collectivités territoriales, l'État et l'Union européenne. En me rendant dans le pays de Montbéliard, j'aurai le plaisir de retrouver l'un des cœurs battants de l'industrie européenne, un territoire qui investit, qui innove, qui développe le capital humain par la formation – bref, un territoire ancré dans l'Europe, tourné vers l'avenir et auquel j'ai bien sûr un attachement particulier."

Apprentis, salariés, formateurs, chefs d'entreprises, le commissaire européen ira à la rencontre des acteurs du développement industriel de la Région. Il évoquera avec les décideurs institutionnels, les élus et les chefs d'entreprises, les politiques publiques européennes qui contribuent à l'investissement, à l'innovation, à la formation, à l'emploi et à l'inclusion sociale. "Alors que l'Europe revient au cœur du débat public, il répondra aussi sans tabou aux questions des citoyens sur l'avenir du projet européen", est-il indiqué dans un communiqué de presse.