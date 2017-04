"Nous avons besoin en France d'avoir un président pro-européen et d'un président qui puisse mettre en oeuvre aussi une dynamique de progrès. Pour moi, ce président s'appelle Emmanuel Macron", a affirmé M. Moscovici lors d'une rencontre avec la presse.



Le commissaire appelle les Français à se mobiliser lors du second tour pour que "le score de Mme Le Pen soit le plus bas possible". "Selon son résultat, la capacité de la France à entraîner, y compris en Europe, ne sera pas la même", a-t-il ajouté. La candidate du Front national, que M. Moscovici présente comme une "imposture", "se nourrit d'une insatisfaction réelle par rapport à l'Europe", dit-il. "Il faut répondre à ça" et "construire une meilleure Europe".



"Il faut répondre au populisme par l'Europe populaire. Et pour rendre l'Europe populaire, il faut qu'elle soit capable de produire davantage de résultats dans trois domaines: la protection de ses citoyens, la démocratie et

l'efficacité économique et sociale", affirme M. Moscovici.

(Source AFP)