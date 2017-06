Places de parking payantes : coup de gueule des étudiants en santé

Les 130 places du parking situé rue Milleret, près de la bibliothèque universitaire étaient largement utilisés par les étudiants, ces derniers " peuvent profiter de ces services, certains secteurs sont très mal desservis (Châteaufarine, Saint-Vit, Grand Fontaine, Franois, École-Valentin, notamment). De plus, le coût des transports en commun sur Besançon de 275€/an pour un étudiant est très élevé, soit parfois le double des tarifs pratiqués dans d'autres villes, et 60€ de plus que l'abonnement d’un salarié après déduction fiscale" explique les étudiants de l'UFR SMP.

"140€/mois, correspond à la rémunération mensuelle d'un externe"

Ils tiennent a rappeler "pour comparaison, débourser 7€/jour, donc 140€/mois, correspond à la rémunération mensuelle d'un externe"." Le quartier représente le campus le plus important de l’Université de Franche-Comté avec plus de 4 700 étudiants et enseignants-chercheurs, mais la ville de Besançon et la CAGB persistent et signent à ne pas considérer l’avis des étudiants dans leur politique d’aménagement du site".

Les étudiants et représentants d'étudiants demandent "une rencontre entre les représentants de la mairie et les représentants étudiants dans un délai rapide autour de ces aspects, et que les représentants étudiants soient définitivement associés aux décisions politiques à venir relatives au développement du quartier-campus des Hauts-du-Chazal".

Info +

Un pétition est lancée sur le site