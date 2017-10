Plan Loup : les éleveurs de Franche-Comté vigilants

En 2016, plus de 10.000 bêtes ont été tuées en France dans des attaques attribuées au loup, surtout dans les Alpes et le sud du pays. Ces attaques ont ravivé en France le débat qui oppose les défenseurs de l'environnement favorable à sa protection, et les acteurs du pastoralisme traditionnel. Si en Franche-Comté, les éleveurs sont épargnés, ils restent vigilants