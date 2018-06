Planoise : de nouveaux commerces et une nouvelle association de commerçants pour redynamiser l'espace Cassin

C'est Guerric Chalnot, conseiller municipal délégué au commerce de proximité à la Ville de Besançon qui a présenté ce plan d'action pour le secteur Cassin.

Une pépinière de cinq boutiques pour commencer…

Du haut de l'avenue du Parc en passant par la place Cassin et jusqu'à l'avenue de l'Europe, une pépinière de cinq boutiques a été créée, rejoignant les 23 commerces actuellement ouverts. "La typologie des boutiques n'a pas été prédéfinie, mais ça peut être du service à la personne, de la prestation service du type dépannage, de la restauration bien sûr, etc. Tout est possible tant que ça rentre dans une offre qui n'est pas déjà présente dans le secteur", nous explique Guerric Chalnot. Et d'ajouter : "l'idée est de séduire des porteurs de projets de Besançon et du Grand Besançon et pas uniquement des porteurs de projets intra-muros à Planoise."

Si toutes ces cellules commerciales trouvent preneurs, d'autres seront proposées pour ainsi développer l'aspect commercial du quartier.

Un Intermarché incendié trois fois, mais…

Lorsqu'on pense "commerce" place Cassin, on ne peut occulter l'Intermarché qui a été incendié trois fois. Pour Guerric Chalnot, "c'est là tout l'intérêt de la démarche justement". Il explique qu'à puisqu'à travers ce projet de pépinière, "on a fédéré depuis 2014 à partir de la cellule de proximité que j'ai créée, un ensemble d'acteurs comme l'État, le Grand Besançon, la Ville de Besançon et BGE qui est l'organisme porteur de projets. L'idée est de justement de contrecarrer la réputation du secteur, car il y a aujourd'hui 23 commerces, c'est un quartier qui continue de vivre, les habitants sont là."

Pour le conseiller municipal, le problème est de trouver la bonne typologie et de trouver des commerces qui répondent à une réelle demande du quartier et des habitants. "Avec les porteurs de projets, on va s'assurer que le business plan tient la route et s'assurer d'apporter un accompagnement aux différents porteurs", indique-t-il.

Concernant l'Intermarché incendié, "on peut dire que ça fait un certain temps que ça s'est calmé de ce côté-là", affirme Guerric Chalnot, "il y a une pharmacie qui marche très bien, le tabac-presse qui fonctionne également très bien, il y a certains nombres de signaux qui nous montrent qu'il y a de quoi faire et c'est le message que l'on veut envoyer".

L'objectif de la Ville est donc de changer l'image de ce quartier, de donner envie d'y venir et de lutter contre les incivilités. "Une chose importante : plus les rideaux de fer sont baissés, plus il y a d'insécurité, moins les gens se sentent bien", souligne le conseiller municipal délégué au commerce de proximité.

Une nouvelle association de commerçants, un nouveau président…

En parallèle à la pépinière de commerces, un commissariat va ouvrir à Planoise et Guerric Chalnot a incité les commerçants du secteur à reformer une association de commerçants. Une association de commerçants pour le secteur Cassin ? Cela fait 2 ans qu'elle n'existe plus, depuis le départ en retraite de l'ancienne présidente, Jocelyne Mortet.

"Nous sommes prêts à baisser les loyers, à tout faire pour ramener du flux et de l'activité commerciale, mais il faut aussi que tous les acteurs soient partie prenante de ce projet et que tout le monde se mobilise, en premier les commerçants", indique Guerric Chalnot, "et ils ont vraiment joué le jeu puisqu'aujourd'hui, les 23 commerçants sont adhérents à l'association", se réjouit-il.

Depuis janvier 2018, c'est Adrien Vitte, directeur de l'Intermarché, qui est le président de l'association des commerçants de Cassin.

La première opération organisée dans ce cadre est une fête de la musique organisée mercredi 20 juin avec des jeux pour les enfants, un groupe de musique et des animations de quartier. "Cet évènement est une véritable réussite", nous confie le nouveau président de l'association, "nous allons tenter de créer une réelle dynamique de quartier et redorer le blason de Cassin", ajoute-t-il.

Infos +

Prochains rendez-vous : un vide-grenier le 23 septembre et le marché de Noël en association avec Miroir de femme sur l'espace cassin.