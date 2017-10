Absence de préfet dans le Territoire de Belfort : que fait le ministre de l'Intérieur ?

Dans ce courrier, les élus du Territoire de Belfort, Ian Boucard et Michel Zumkeller, députés du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort et Damien Meslot, maire de Belfort, demandent au ministre de l’Intérieur de procéder "au plus vite" à la nomination d’un nouveau préfet, car cette situation "est très pénalisante pour notre département au moment où les dossiers industriels exigent une forte présence de l’État".

Ils espèrent que cette absence de nomination n’est due "qu’à des difficultés techniques et non à un désintérêt du Gouvernement pour un département industriel et ouvrier".

Les élus souhaitent que le ministre prenne "toutes les dispositions pour procéder à la nomination d’un nouveau préfet dès le prochain conseil des ministres"

Info +

"C’est la première fois que le Territoire de Belfort reste sans Préfet pour une période aussi longue" précisent les élus dans leur lettre ouverte.