10 départements en vigilance orange neige et verglas. Attention au regel

Les températures devraient être presque partout négatives, sauf en région méditerranéenne. "On pourra descendre facilement jusqu'à -8°C dans les zones moins urbaines de l'Ile-de-France et le Centre, voire localement -10°", précise le prévisionniste Stéven Testelin.

Ailleurs ce sera plutôt de 0° à -4°C. Mercredi matin, les hauteurs de neige relevées allaient de 10 à 15 cm, jusqu'à 25 cm localement voire 30 cm dans l'Eure-et-Loir, avec des températures négatives gardant souvent la couche neigeuse au sol: 8 cm ont été relevés à Tours, 12 cm à Paris (Montsouris), 11 cm à Blois, 13 cm à Roissy et Orly, 14 cm à Orléans, 15 cm à Chartres.

Après une journée "assez calme" jeudi, une nouvelle perturbation prévue par l'ouest pourrait donner vendredi 2 à 5 cm de neige sur un axe allant de l'Ile-de-France au Poitou-Charentes (localement 5 à 10). Le phénomène se décalera ensuite vers l'Est, en faiblissant. "Ce sera un cran en-dessous (par rapport à l'épisode du début de semaine, ndlr) mais à surveiller", dit le prévisionniste.

L'épisode qui a touché depuis lundi de nombreux départements, engendrant notamment la pagaille sur les routes, est "notable mais pas inédit ni exceptionnel", relève le spécialiste, citant des événements comparables en Ile-de-France et Paris en janvier et mars 2013, ainsi qu'en décembre 2010. L'Ile-de-France connaît même des averses de neige tous les ans, mais elles ne laissent souvent pas de traces, note-t-il. Pour qu'elle reste et s'accumule, "c'est plus subtil": "il fallait les bonnes conditions: une dépression centrée sur l'ouest, pile au bon endroit, et qui n'a pas bougé du tout pendant 36 heures".

(Avec AFP)