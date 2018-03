Plusieurs centaines de personnes manifestent sur la RN57 contre le passage à 80 km/h (Haute-Saône)

Les manifestants étaient bien là ce dimanche pour exprimer leur mécontentement suite à l'annonce du gouvernement de limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes à deux voies sans séparateur, et ce, dès le 1er juillet.



Une chaîne humaine devrait se former en direction de Vesoul et de Besançon, mais elle a été remplacée par une opération escargot.



Michel Raison a pris acte de la mobilisation de ce dimanche, mais il avait affirmer ne pas y participer. Le sénateur LR de Haute-Saône copréside depuis le 8 février un groupe de travail - créé à sa demande - sur les expérimentations de limitation de vitesse par le Sénat. Les conclusions seront rendues à la fin du mois d’avril 2018 au terme des diverses auditions en cours. "Soucieux de conduire un travail parlementaire exemplaire et indépendant", Michel Raison indique qu’il ne pouvait participer à la manifestation annoncée ce dimanche.