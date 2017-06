Plusieurs élus de Besançon et du Grand Besançon quittent également le Parti socialiste pour La République en Marche...

Pascal Curie, président de Grand Besançon Habitat, Béatrice Falcinella, conseillère municipale déléguée à la proximité, Myriam Lemercier, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, lien intergénérationnel, Conseil des Sages, Conseil Bisontin des Jeunes, Danièle Poissenot, adjointe au maire en charge de la prévention, à la sécurité et à la tranquillité publique, et Dominique Schauss, vice-président du Grand Besançon, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et conseiller municipal délégué aux projets d'aménagement du site Saint Jacques, suivent Jean-Louis Fousseret pour s'investir uniquement dans le parti d'Emmanuel Macron : "Nous avons rejoint le mouvement En Marche depuis plusieurs mois, et soutenus Emmanuel Macron dès le 1er tour, nous avons activement pris part à sa campagne. Nous sommes des élus de gauche, fidèles à nos engagements, socio-démocrates, progressistes, épris des valeurs de solidarité de fraternité et de progrès social. Nous nous inscrivons résolument dans la République En Marche, car nous sommes convaincus que l’urgence sociale, économique, environnementale, a besoin d’un pays rassemblé qui sache dépasser les clivages qui ont trop longtemps freinés l’évolution dans tous les domaines."

"Nous voulons participer à ce grand projet national"

Ils ajoutent dans un communiqué commun, "Nous voulons des réformes qui rendront notre pays plus fort, dans une Europe qui protège face à la mondialisation sauvage. Nous voulons participer à ce grand projet national, réconcilier liberté et égalité, libérer les énergies, faciliter l’innovation, et protéger les plus faibles, car sans l’égalité c’est le droit du plus fort. Emmanuel Macron souhaite réconcilier les français entre eux, avec lui, nous continuerons à défendre la fraternité parce que c’est ce que nous avons en commun, le ciment de notre société."