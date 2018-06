Plusieurs sites du secteur de l'Energie bloqués ce vendredi en Franche-Comté

Voici leurs principales revendications :

La défense du service public

La défense des entreprises

La reconnaissance du professionnalisme

La question des salaires (200 euros d'augmentation de salaire demandé)

"Nous sommes dans le cadre d'une action nationale à l'appel de la CGT sur toutes les entreprises de la branche (industrie et gazière) soit ERDF , Engie, RTE, Enedis, GRDF. C'est l'avenir de nos entreprises qui est menacé et bien sur le service public. La mobilisation va continuer avec les électriciens et les gaziers le 28 juin. Une action sera menée à Besançon. Nous accueillerons les usagers et nous leur ferons signer des pétitions", explique Marc Pautot, représentant régional CGT de la branche énergie.

Les élu.e.s des CCE EDF SA, ENEDIS, GRDF, ENGIE SA et COMMERCE EDF SA ont lancé une pétition qui a déjà recueilli 38 800 signatures.