Pôle tertiaire Viotte : les travaux démarreront en avril 2018

L’entreprise Eiffage Construction est depuis le 8 février 2018 détenteur du marché de réalisation du pôle qui comprend deux bâtiments. Grâce à leur hauteur de 5 et 8 étages, ces deux bâtiments joueront le rôle de signal du pôle administratif de la Gare Viotte et de symbole de la transformation du quartier.

Réunion publique le 3 avril

Pour présenter cette nouvelle phase d’aménagement et l’impact du chantier sur les circulations riveraines et le stationnement du quartier, Territoire 25, Sedia et la Ville de Besançon organisent une réunion publique d’information le 3 avril prochain à 18h00. Cette réunion se déroulera au foyer des Oiseaux en présence de Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon, Nicolas Bodin, adjoint à l’Urbanisme, Marie Zéhaf, adjointe à la Voirie et aux Déplacements, Territoire 25, Sedia et l’entreprise Eiffage Construction. Louisa Benhamida, médiatrice de chantier, sera à cette occasion présentée aux riverains.

850 agents des services de l'Etat puis 250 agents du conseil régional Bourgogne Franche-Comté

A partir de fin 2019, deux bâtiments conçus par l’architecte Brigitte Métra, accueilleront 850 agents des services de l’État sur 17.150 m². Un an plus tard fin 2020, ils seront rejoints par 250 agents du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui occuperont 6.000 m² dans l’un des deux bâtiments.

Pour mémoire, la programmation totale s’élève à 44 000 m² de surface de plancher répartis comme suit :