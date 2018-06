Pont de la Gibelotte à Besançon : fin des travaux d'élargissement le 15 septembre 2018

À quoi servent ces travaux ?

L'élargissement du pont arrive après les travaux entamés place Leclerc et dans la continuité de l'aménagement de la voie de bus en site propre entre Viotte et Temis. Ces derniers ont été principalement entamés dans un souci de "fluidité et de simplification de la circulation", explique Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon. Ces travaux sont réalisés par le groupement d'entreprises Bouygues-Heitmann.

Le chantier en chiffres

Deux voies de bus

Deux voies de circulation

Deux trottoirs

Trois mètres partagés entre cycliste et piétons de chaque côté

45 nuits de travaux (circulation interrompue entre 1h et 5h)

Une largeur du pont de 20 m

6 m dédiés aux modes doux

90 tonnes de poutrelles métalliques

Surface totale e l'opération : 320 m2

5000 heures de travail (dont 1260 heures pour les personnes en insertion)

50 tonnes d'acier

Coût de 2,8 millions d'euros HT, dont 1,7 millions pour les travaux (le reste étant destiné à l'adaptation des équipements SNCF et à la sécurisation du chantier via le plan label bleu).

Coût global du TCSP (transport en commun en site propre) : 21,6 millions d'euros HT.

La ligne 3 et la place Leclerc, des "succès"

"Les voyageurs sont passés de 120 000 par mois en mars 2015 à 160 000 aujourd'hui", souligne Jean-Louis Fousseret qui note une augmentation de près de 30% du trafic et une satisfaction des conducteurs de cette ligne. "Entre Temis et la gare, plus de 80 % des feux laissent libre le passage du bus", précise Michel Loyat, vice-président en charge des transports pour la Communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB). Concernant la place Leclerc, le président du Grand Besançon se réjouit de sa réussite "les gens ont pris des habitudes et cela me paraît plus fluide même s'il y a encore des difficultés ponctuelles".



