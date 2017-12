Pop Pop Pop ! Une boutique éphémère de Noël ouverte jusqu'à ce samedi

Tout a été bouclé en moins de 15 jours. Alexandra Fogli Hournon, présidente de l'association Pop & Folk regroupant six créatrices, cherchait désespérément un local pour ouvrir une boutique éphémère avant les fêtes de Noël.Pas si simple à trouver en centre-ville.

Après quelques recherches, la Ville de Besançon la met en contact avec la SMCI qui vient d'acheter les murs de l'ex-conservatoire de la place de la Révolution. Le groupe immobilier accepte de mettre à disposition la salle voûtée située au rez-de-chaussée qui en une journée a été transformée en une boutique de 100 m2. Un endroit rêvé pour accueillir les produits d'artisans.

Après un appel sur les réseaux sociaux, une quarantaine de créateurs se sont montrés intéressés pour y vendre leurs produits. Le comité de sélection de Pop & Folk en a retenu une trentaine, principalement en provenance de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi de Lyon, de Strasbourg…

Des idées cadeaux pour tous

"Nous avons des prix très variés de 3 € à 600 €, mais nous avons en grande majorité des prix autour de 10, 15 et 20 euros avec des cadeaux pour toute la famille, pour les enfants et pour les hommes également…" précise Alexandra. Parmi les idées cadeaux, on trouve de la décoration, des bougies parfumées, des bijoux, du prêt-à-porter, des pochettes, de l'épicerie fine, du thé, mais aussi des cosmétiques naturels, des imprimés textiles, des objets illustrés de créa bisontine, sans oublier un coin vintage très tendance. "Moi mon coup de cœur, ce sera certainement sur ma liste de Noël, ce sont les globes entièrement réalisés à la main par Alain Sauter, un Bisontin prof de géographie à la Sorbonne et vous pouvez commander votre, globe sur mesure…"

Info +

Pop Pop Pop -Ex conservatoire Place de la révolution