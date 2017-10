Pour ne pas faire perdre la tête à trois œuvres du Musée des Beaux-Arts...

En 2016, le musée laçait sa première campagne de mécénat participatif appelée "Jeune homme de 545 ans cherche mécènes". Fort de ce succès récoltant 5 485€ (90 mécènes) sur un objectif initial de 4 000€, le Musée des Beaux-Arts souhaite renouveler la démarche.

Cette fois-ci, il s'agirait de permettre à trois sculptures de garder leur tête : Saint Ferréol, Saint Ferjeux et Saint Étienne, œuvres réalisées par le célèbre artiste comtois de la Renaissance Lullier. Elles sont besoin d'être restaurées afin qu'elles puissent regagner le musée dès sa réouverture en fin d'année 2018.

Pourquoi restaurer ces sculptures ?

Au siècle dernier, de nombreuses lacunes, notamment au niveau des habits liturgiques, des visages et des mains, ont été comblées de façon très maladroite : matériaux différents, nez mal réintégrés, doigts recollés à l’envers, etc. C’est pourquoi des opérations de dérestaurations puis de restaurations sont indispensables dans le but de redonner aux œuvres toute leur lisibilité.

Infos +