Pourquoi y a-t-il une pénurie de beurre dans certains commerces ?

Difficile de dévoiler les points de vente où la pénurie de beurre se faire ressentir à Besançon, les directions ne souhaitant pas communiquer à ce propos. Mais nombreux sont les consommateurs qui se retrouvent devant des rayons vides lorsqu'ils cherchent du beurre. Des écriteaux, comme une enseigne en Franche-Comté Cora, indiquent : "Ruptures sur le beurre – Le marché du beurre subit actuellement de fortes tensions : la baisse de collecte de lait, la baisse de teneur en matière grasse du lait et la forte demande mondiale entrainent un déséquilibre sur le marché (…) Voir photo ci-contre.

Pourquoi ?

Plusieurs facteurs expliquent cette pénurie :

Les dérèglements météorologiques : le fourrage récolté ces derniers mois nourrissant les vaches laitières a été de mauvaise qualité. Les vaches ont donc produit moins de lait.

Une demande internationale trop importante : la consommation de beurre dans le monde entier est en perpétuelle augmentation (En France : +5% en 2 ans, en Asie : +46% en 8 mois, aux États-Unis : +8% en un an, etc.) La production n'arrive plus à suivre.

Conflit entre les fournisseurs et les distributeurs : les distributeurs, préférant conserver leur marge quoiqu'il arrive, se livrent donc à un véritable "bras de fer" avec les fournisseurs. Ils sont même prêts à vendre leurs produits à l'étranger à des prix plus hauts. "Le prix du lait est souvent inférieur aux coûts de production. Ce décalage est incompréhensible entre le prix payé à la production et la bonne conjoncture des différents marchés laitiers", soulignent la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes agriculteurs. Certains fournisseurs préfèrent donc mettre un terme à leur contrat avec les distributeurs ce qui entraîne des rayons de supermarchés vides.

Du côté des producteurs en Bourgogne Franche-Comté

"Alors que la valorisation beurre-poudre se situe à près de 350 € / 1 000 litres, que le prix du lait en Allemagne atteint près de 365 € / 1 000 litres (en août), que la valorisation du marché intérieur augmente, que plusieurs magasins affichent des pénuries de beurre, les annonces de prix du lait aux producteurs par les leaders industriels au mois d’octobre 2017 plafonnent à 325 € / 1 000 litres, avec des pressions à la baisse", dénoncent la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes agriculteurs.

"Il est urgent d'obtenir des engagements de revalorisation"

Selon la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes agriculteurs, cela passe par l’application de la loi Sapin 2 "qui offre les moyens de prendre en compte les coûts de production et obtenir ainsi des revalorisations de tarifs."

Ils demandent un "réel partage de la valeur ajoutée au sein de la filière. Les producteurs ne doivent plus être la variable d’ajustement avec des prix toujours plus bas (prix payé aux producteurs : 324 € /1 000 litres, en 2001, quasiment identique 16 ans plus tard, en 2017)."

"Des producteurs laitiers fragilisés par cette crise"

Pour la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes agriculteurs, "la détermination du prix doit être adoptée pour fixer un prix plus juste au niveau de la production. Au-delà des déclarations de bonnes intentions qui ont été exprimées lors des États Généraux de l’Alimentation, il devient maintenant urgent d’apporter des réponses concrètes aux producteurs laitiers fragilisés par cette crise."

"Il faut passer à la vitesse supérieure"

Dans le cadre du règlement Omnibus, l’Europe commence à prendre en compte la nécessité de stabiliser les prix payés aux producteurs avec la mise en place des organisations de négociation. "Après les palabres, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure pour donner de réelles perspectives à tous les producteurs en lait conventionnel", indiquent les syndicats. "Pour les consommateurs, l’une des meilleures façons de soutenir les producteurs est de vérifier l’origine et la traçabilité de tous les produits."

Infos + Bourgogne Franche-Comté

L'exploitation laitière en Bourgogne Franche-Comté

En Bourgogne Franche-Comté, on compte 1 700 exploitations laitières en lait conventionnel. Elles produisent 845 millions de litres par an. Entre 2010 et 2016, la région a perdu plus de 400 exploitations laitières avec des chutes de plus de 10 % dans certains départements (Yonne, Côte-d’Or, Haute-Saône, etc.). En 2016, 60 % des exploitations en lait conventionnel ont eu un revenu négatif. De nombreux agriculteurs ont des difficultés à rembourser leurs échéances.

Infos +

Tout cela entraîne une explosion du prix du beurre industriel : il est passé de 2 500€ la tonne en avril 2016 à 6 800€ la tonne en septembre 2016.