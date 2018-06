Besançon reçoit les premières assises nationales des insectes pollinisateurs...

Le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs sauvages (bourdons, guêpes, syrphes, mouches, papillons, coccinelles, fourmis,...) est aujourd’hui incontestable. Les causes de ce dépérissement sont multiples, mais restent insuffisamment expliquées. L’Homme, en dégradant leurs habitats naturels et en détruisant, par le biais de pesticides, les différentes espèces de plantes à fleurs constituant leurs ressources alimentaires, pourrait être largement responsable de cette crise d’extinction.

En 30 ans, les populations d’insectes volants auraient subi un déclin de près de 80 %

En octobre 2017, une étude scientifique internationale menée en Allemagne depuis 1989 et publiée par la revue PLoS One démontrait qu’en trente ans, les populations d’insectes volants auraient subi un déclin dramatique de près de 80 %, dans les aires protégées allemandes. Les raisons avancées par les chercheurs, étaient dues à l’intensification des pratiques agricoles. Les insectes pollinisateurs rendent pourtant, un service écologique précieux. Environ 70 % des plantes à fleurs sauvages cultivées en France métropolitaine et 80 % des cultures dans le monde, soit 35 % du tonnage que nous mangeons, dépendent fortement de la pollinisation par ces insectes. On estime que cette même pollinisation, représente 1,5 milliards d’euros par an en France. Face à ces différents constats, la Ville de Besançon s’est engagée activement en faveur des pollinisateurs.

Besançon lutte contre l'érosion de la biodiversité

Depuis les années 2000, Besançon lutte contre l’érosion de la biodiversité, faisant ainsi face aux enjeux majeurs de la transition écologique. Un engagement que la Ville traduit par de multiples actions sur l’ensemble des espaces verts et de nature. "Nous devons aujourd’hui poursuivre cet engagement historique de la Ville de Besançon, en faveur de la biodiversité des insectes", précise Anne Vignot, adjointe au maire en charge de l’environnement, du cadre de vie et du développement durable.

Ce travail autour de la pollinisation, s’oriente autour de trois grands axes :

L’acquisition de connaissances sur les insectes pollinisateurs en milieux urbains

La mise en œuvre d’une gestion spécifique sur les espaces verts urbains

Le renforcement des collaborations entre les différents acteurs et citoyens en matière de biodiversité, faisant du territoire bisontin, un terrain d’expérimentation et d’émulation (Les habitants, sont également invités à alimenter leurs observations naturalistes avec la création d’un outil participatif qui sera présenté le 30 juin)

Un travail, aboutissant donc à la création et l’organisation de ces premières assises nationales consacrées aux insectes pollinisateurs.

Le programme

Jeudi 28 juin 2018

8h30 – accueil des participants

9h00 – Ouverture par le maire de Besançon et président du Grand Besançon Jean-Louis Fousseret

9h30-9h45 : Présentation du plan national d’actions : France, terre de pollinisateurs - Serge Gadoum, OPIE

9h45-11h00 : Pollinisateurs sauvages. Qui sont-ils et quelles sont leurs relations avec les plantes ?

9h45-10h : La relation Plante / Insectes par François Dehondt, directeur CBNFC-ORI

10h00-10h30 : La diversité du monde des pollinisateurs par

Hugues Mouret, expert naturaliste, directeur scientifique – Association Arthropologia – Éco centre du lyonnais

10h30-10h45 : Tables rondes et échanges avec la salle

10h45 : pause

11h00-12h00 : Impacts économiques des pollinisateurs – les services écosystémiques rendus au quotidien

11h00-11h15 : Les services écosystémiques rendus

par les insectes pollinisateurs par Dr Bernard Vaissière, chargé de recherche, UR 406 Abeilles et Environnement, Laboratoire Pollinisation & Écologie des Abeilles, INRA

11h15-11h30 : Comparaison des communautés d’abeilles sauvages (Hyménoptèra : Apoidea) et des syrphes (Diptera : Syrphidea) dans les parcs de fermes urbains de la ville de Genève en Suisse

Docteur Sophie Rochefort, Institut Terre-Nature- Environnement, Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, HEPIA, Jussy, Suisse Alice Giraudon, Université de Rennes 1

11h30-12h00 : Tables rondes et échanges avec la salle

14h00-15h30 : Quelle place pour l'apiculture en ville et à quelle dose ?

14h00-14h15 : Les aspects de compétition chez les pollinisateurs par Benoît Geslin, maître de conférences à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale UMR IMBE Université Aix Marseille

14h15-14h30 : L’engouement de l’apiculture menace-t-il l’activité des insectes pollinisateurs ? par Lise ROPARS, doctorante à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale UMR IMBE Université Aix Marseille

14h30-14h45 : Les conservatoires d’abeilles : une stratégie novatrice fondée sur l’apiculture durable pour réduire le déclin d’abeille par Lionel Garnery, maître de conférences à l’Université de Versailles, enseignant en biodiversité animale, génétique des populations, écologie expérimentale David Diron, Université de Clermont Ferrand

14h45-15h00 - Préserver abeilles et insectes pollinisateurs sauvages, un enjeu primordial par Henri Clément, UNAF

15h00-15h30 : Tables rondes et échanges avec la salle

15h30 : Pause

15h45 : Évolution du climat : quels change- ments pour l’équilibre floral sur les insectes dans la ville de demain ?

15h45-16h00 : Évolution potentielle des populations d’insectes pollinisateurs sauvages dans la ville de demain par Serge Gadoum, OPIE

16h00-16h15 : Menace sur la pollinisation : le côté obscur de la lumière articificielle par Colin Fontaine, MNHN

16h15-16h30 - L’histoire de l’environnement végétal racontée par le pollen par Isabelle Jouffroy-Bapico, ingénieure de recherche Palynologue, Laboratoire Chrono-Environnement, UMR 6249 CNRS/UFC, UFR Sciences et Techniques, Université de Franche-Comté

16h30-16h50 : Impact des villes sur les populations d’insectes par

Hugues Mouret, expert naturaliste, directeur scientifique – Association Arthropologia – Éco centre du lyonnais

16h50-17h30 : Tables rondes et échanges avec la salle

17h30 : fin de la première journée.

De 19 h à 20h, visite guidée du centre historique de Besançon en compagnie d’un guide conférencier. Rendez-vous : Place du Huit-Septembre.

Vendredi 29 juin

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Regard croisé. Gestion des espaces de nature urbaine : prendre en compte les pollinisateurs dans les trames et les continuités écologiques

9h00-10h00 : Une démarche multi-acteurs pour la prise en compte des pollinisateurs dans les trames et les continuités écologiques par Leyla Saad, Service public de Wallonie

9h10-9h20 : Gestion écologique et fleurissement

en faveur des pollinisateurs à Lyon par Tatiana Bouvin, direction des Espaces verts de la Ville de Lyon

9h20-9h30 : Insectes pollinisateurs : enjeux de préser- vation et levier pour la gestion écologique des espaces de nature du territoire de Dijon métropole et leur mise en réseau par Agnès Fourgeron, directrice adjointe, Jardin des sciences (muséeum, jardin botanique, planétarium) & Biodiversité, Ville de Dijon et Damien Marage, chef du pôle Territoires, Service Biodiversité Eau Patrimoine, Département Territoire, Sites et Paysages, DREAL Bourgogne Franche-Comté

9h30-9h40 : Présentation des actions conduites par la Ville de Besançon en faveur des insectes pollinisateurs par Samuel Lelièvre, directeur des Espaces verts, sportifs et forestiers de la Ville de Besançon

9h40-10h40 : Tables rondes et échanges avec la salle

10h40 : pause

11h00 : Connaissance, inventaires et suivis des espèces pollinisatrices en ville : une place pour les sciences participatives

11h00-11h15 : résentation des inventaires florilège, propage et spipoll par Anne-Laure Gourmand, MNHN

11h15-11h30 : Les syrphes, des diptères pollinisateurs indicateurs de la qualité des milieux naturels en ville. Qu’en est-il en milieu urbain ? Dominique Langlois, Conservatoire des Espaces naturels de Franche-Comté

11h30-11h45 : Suivi des arthropodes et pollinisateurs sur des toitures végétalisées en ville par Gilles Lecuir, Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et Johan Hemminki, IEES Paris

11h45-12h15 : Tables rondes et clôture des interventions par Anne Vignot, adjointe au développement durable, à l’environnement, au cadre de vie et à la transition énergétique, Ville de Besançon.

14h00-16h30 : Visite sur le terrain des actions conduites par la Ville de Besançon au profit des insectes pollinisateurs

La ceinture verte du centre ancien de Besançon

Les espaces naturels et vergers des collines bisontines

La Citadelle de Besançon et son Naturalium