Le festival des Livres dans la Boucle s'ouvre ce vendredi

L'auteure française Claudie Gallay, révélée avec "Les Déferlantes" en 2008 et dont le nouveau roman "La beauté des jours" paraît en cette rentrée littéraire, sera l'invitée d'honneur de la deuxième édition de ce salon qui se tient à Besançon jusqu'à dimanche. Un hommage particulier sera par ailleurs rendu aux écrivains américains Carson McCullers et Jack London.

Philippe Besson sera également de la partie pour trois rendez-vous (rencontre, café littéraire, lecture) autour de ses deux derniers ouvrages: "Arrête avec tes mensonges" et le très attendu "Un personnage de roman" sur la campagne électorale d'Emmanuel Macron.

Plusieurs autres têtes d'affiche de la rentrée littéraire sont attendues à Besançon: Alice Zeniter, Sorj Chalandon, Valentine Goby, Christophe Honoré, Michel Le Bris, Léonor de Récondo ou Delphine Coulin.

Une centaine de cafés littéraires

Outre les dédicaces d'auteurs au salon du livre (roman, BD, jeunesse, édition régionale), une centaine de cafés littéraires, rencontres, performances et lectures seront organisés dans de nombreux sites de Besançon.

Deux thématiques traverseront le festival:

- avec Lola Lafon, Léonora Miano, Sonja Delzongle ou Patricia Tourancheau Un cycle "littérature et musique", occasion d'un hommage de l'actrice Clotilde Courau à la chanteuse Barbara et d'une lecture musicale par David Vann de son livre Aquarium (Gallmeister).

Le président du festival, qui a reçu de nombreux prix, dont le Médicis étranger en 2010, participera également à un café littéraire avec deux autres figures des lettres américaines, Ron Rash et Mark SaFranko, pour une rencontre sous le signe de l'Amérique et de la littérature noire et policière.

Une dizaine d'auteurs étrangers seront présents à Besançon, dont Jonas Hassen Khemiri, une grande voix de la littérature suédoise.