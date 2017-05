Présidentielles 2017 : la réaction de C. Arnoux de la France Insoumise

"C'est le résultat qu'on attendait. C'est désespérant que l'on se retrouve à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous avions déjà combattu M. Macron dans les luttes sociales au moment de la loi Macron. Il est l'incarnation du libéralisme.

On se prépare à un quinquennat de lutte. L'objectif maintenant c'est les législatives, le troisième tour. On a un président qui a fait toute une partie de sa campagne sans programme. Aujourd'hui, il est élu mais n'a pas de majorité. On est sur quelque chose qui est aberrant en terme politique.

La France Insoumise c'est un programme qui s'appelle l'avenir en commun, c'est une force politique nouvelle, c'était un candidat à la présidentielles et c'est des candidats aux législatives dans toutes les circonscriptions. L'objectif c'est d'avoir un maximum de députés de la France Insoumise, voire de former une majorité gouvernementale à l'Assemblée Nationale."