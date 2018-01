Proxy Cycle : quatre nouveaux magasins en Franche-Comté en 2018 dont un à École Valentin

"Le Proxy Master Shop qui ouvrira à Ecole Valentin sera le deuxième plus gros magasin de vélo électrique en France", explique Romain Walger, gérant du magasin. Il s'implantera impasse des Écureuils à Ecole Valentin et sera suivi par l'ouverture fin mars-début mai d'un café-vélo de 100m2 Place Victor-Hugo dans les locaux de l'ancienne galerie d'art contemporain du "Pavé dans la Mare".

"Le Master Shop sera un très grand magasin avec beaucoup de choix en vélo électrique. Différents espaces seront créés comme pour les balades familiales, les balades en VTT…", précise-t-il.

Un Proxy Cycle à Pontarlier et Danjoutin

Deux autres magasins verront le jour en avril. Le premier se trouvera à Hyper U à Pontarlier et fera 100m2 et un second à Danjoutin de 150m2 : "ce sont des magasins satellites", explique le gérant. Néanmoins, il est possible de customiser sion vélo en magasin "il faut ajuster la scelle, les réglages…"

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 19h30.