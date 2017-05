PSA Sochaux recrute un millier d'intérimaires

Les intérimaires seront en partie recrutés via internet dès vendredi. L'usine prévoit de démarrer mi-septembre une équipe de VSD (vendredi-samedi-dimanche) qui nécessite le recrutement d'environ 1.000 salariés en intérim, "si possible" avant les congés d'été fin juillet, a indiqué le porte-parole du site.

Ce recrutement d'une ampleur "exceptionnelle" dans l'histoire récente du site, selon le porte-parole, permettra d'augmenter la production des Peugeot 3008 et de fabriquer le nouveau modèle "Grandland X" du constructeur allemand Opel, récemment racheté par PSA, a-t-on précisé de même source.

Outre des embauches classiques proposées lors de job-datings collectifs, les agences d'intérim recruteront une partie des candidats via un "salon en ligne" de l'emploi. 120 postes seront proposés via ce dispositif conçu par Pôle Emploi, qui sera mis en place pour PSA du 12 mai au 7 juillet, a indiqué la direction régionale de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté.

Inédite pour PSA Sochaux, cette procédure permettra d'élargir le périmètre des candidatures à toute la France pour des emplois à qualification particulière, spécialistes en maintenance, robotique, électronique. Le candidat inscrit sur un site web sera recontacté par l'employeur pour un rendez-vous téléphonique, a préciséDelphine Rossit, chargée de communication à la direction régionale de Pôle Emploi.

Les syndicats réclament des CDI

L'équipe de week-end de PSA Sochaux travaillera entre 28 et 29 heures par semaine, les vendredis et samedis après-midis et une partie du dimanche. La nouvelle vague d'intérimaires portera leur nombre à près de 2.500, un niveau jugé excessif comparé aux 8.900 salariés permanents, selon les syndicats. Ceux-ci réclament des embauches en contrat à durée indéterminée (CDI), "au minimum 300" pour FO qui souligne que certaines lignes de fabrication risquent de compter plus d'intérimaires que de permanents. Le site de Sochaux a " fait en sorte d'éviter" ce scénario et a renoué avec les embauches en CDI (70) depuis l'an dernier, a répondu son porte-parole.

"On ne peut plus continuer ainsi, ayons des salariés +sous contrat+ PSA pour faire vendre des véhicules PSA", a dit Eric Peultier, secrétaire (FO) du comité d'établissement. L'équipe VSD devrait entraîner l'embauche d'environ 1.000 autres intérimaires chez les sous-traitants locaux de PSA, selon Denis Sommer, élu au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge du dialogue social.