La Gouaille : quand des personnes autistes pluri-handicapées font du théâtre dans le Grand Besançon...

"Nous, ce qu'on veut voir, c'est la personne, passer au-dessus du handicap, pousser les résidents à dépasser leurs contraintes grâce au théâtre", nous confie Julien Lopez, comédien professionnel et directeur artistique de la compagnie La Gouaille.

Créé par les résidents de A à Z

Les quinze comédiens en herbe ont créé leur propre spectacle intitulé Alors ?, sur le thème de la télévision. "C'est un spectacle créé par les résidents avec les éléments qu'ils nous donnent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, etc.", précise Julien, "y compris le titre inspiré par l'un des résidents qui répète sans cesse Alors, alors, alors ?".

Une heure par semaine pour sortir du cadre de santé

Le spectacle se présente sous forme d'un zapping télévisé avec des parodies des émissions préférées des comédiens-résidents telles que Koh Lanta, Secret Story, des publicités et des films policiers. "Avec ce qu'ils aiment, on tente d'apporter des relations humaines, une notion autre que la notion de santé comme débloquer la parole, les conflits, mettre les résidents en valeur sur scène à la fin de l'année, etc.", explique le comédien professionnel, qui intervient à la Maison d'accueil spécialisée une heure par semaine. "Et on voit, on sent que cette séance fait du bien à nos élèves, car ils nous réservent toujours un accueil spectaculaire !", sourit Julien, "Ils nous apportent plus qu'on ne leur apporte".

Ce spectacle sera présenté au personnel et aux autres résidents de la Maison d'accueil spécialisée, à des élus ainsi qu'aux familles des résidents.

Du théâtre dans six établissements du Grand Besançon…

En seulement un an d'existance, la compagnie de Julien et de Romain intervient dans pas moins de six établissements dans le Grand Besançon :

L'ITEP des Salins de Bregille

MFR de Morre

MAS de Franois

MAS de Quingey

EHPAD de Quingey

EZAT au foyer des Glycines à Cramans (dès septembre 2017)

La Gouaille, pour du théâtre "partout, par tous et pour tous !"

La compagnie de théâtre professionnel La Gouaille a été créée par Julien Lopez et Romain Jaillet, deux comédiens professionnels, le 8 mars 2016 à Lombard (Grand Besançon). Le lite motiv de cette association est "Du théâtre, partout, par tous et pour tous !", nous confie Julien. Et d'ajouter : "on souhaite également donner la parole à ceux qui ne l'ont pas".

Au-delà des interventions dans les établissements spécialisés, les deux comédiens travaillent également des créations pour le grand public où ils se mettent en scène. En ce moment, deux créations "tournent" par-ci par-là comme celle adaptée par Romain, intitulée "Pêcheur de rêve", un conte asiatique, ludique, initiatique et tout public. Quant à Julien, il voyage avec l'un de ses concepts appelé "Un auteur sur scène". Sur ce projet, il travaille avec l'ancien journaliste pour la BBC et l'AFP François Vinsot.

Infos +

La compagnie La Gouaille est à la recherche de bénévoles et de dons pour se développer et créer des projets théâtraux dans le Doubs. Pour les contacter :