Quand la Citadelle fait son foin

"Avant, on fauchait très tôt et très court" explique M. Durand, responsable de la Maîtrise du Développement Durable à la Ville. "Cette année, on a attendu que les herbes du parc grandissent pour les faucher tardivement, afin de récolter du foin à destination des animaux du zoo, voire de ceux de Chailluz" détaille-t-il.

Selon lui, cette action montre "montre l'évolution progressive des mentalités" en matière d'environnement. "Il y a quelques années, cela aurait peut-être dérangé que le parc soit si touffu jusqu'à la mi-juin ; aujourd'hui, les visiteurs l'acceptent parfaitement, encourageant même cette démarche, écologique et économique" défend-il.

Quand écologie rime avec économies

Ecologique et économique, car le fait d'attendre les foins pour couper à de nombreux avantages. "Déjà, on nourrit les animaux en circuit fermé : avec de l'herbe de chez nous, donc qu'on n'a pas besoin d'acheter et d'importer. Ce qui veut dire moins de transports et moins de dépenses" se réjouit Anne Vignot, adjointe déléguée à l'environnement.

Et la biodiversité en profite aussi. "Couper plus tard, c'est aussi ne pas détruire les nids d'oiseaux qui s'installent dans les herbes, et toutes les autres espèces qui s'y développent au printemps" ajoute-t-elle.

"Petit à petit, ce genre d'action fait comprendre au public que la nature n'est pas seulement un paysage, mais qu'elle nous offre aussi des ressources. A nous d'en profiter en la respectant" conclut l'adjointe au maire.