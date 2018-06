Quand l'inspection du travail contrôle les chantiers du BTP…

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté (Direccte) a mené une opération de contrôle des chantiers du bâtiment ce 19 juin 2018. 105 chantiers ont été visités et 309 entreprises contrôlées lors de cette journée en collaboration avec la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Ursaaf).