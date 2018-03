Quand une banque vous aide à trouver du boulot

Une vingtaine de postes à pourvoir pour 57 candidats présents. La Brasserie du commerce de Besançon était privatisée ce mardi soir pour le premier Job Dating du Crédit Agricole en association avec Wizbii. Est-ce bien le rôle d'une banque ? A cette question Stéphane Rollet, responsable de l'agence Entreprises de Besançon répond clairement. "Qu'est-ce que le rôle d'une banque aujourd'hui si ce n'est que de faire le lien entre nos entreprises clientes qui ont des besoins et des jeunes en recherche. La vocation de cette soirée n'est pas de recruter de nouveau clients pour le Crédit Agricole mais bien d'aider au recrutement pour le bien et le développement économique de notre territoire… "

Mazars, Maty, Peugeot Saveurs, Eliad, la mutualité française comtoise, Bio 3G, Léo et associés ainsi que le Crédit agricole de Franche-Comté étaient présents pour rencontrer les candidats. Parmi les postes proposés, en majorité dans le secteur tertiaire, des conseillers commerciaux, chefs de projets marketing, assistants de direction mais aussi des web community manager. Preuve de l'évolution des besoins, cinq postes proposés ce mardi soir était directement liés au digital.

Entre deux verres, les candidats sélectionnés par Wizzbee pour répondre au profil des postes des entreprises ont pu rencontrer dans une ambiance détendue les recruteurs. "L'idée est de casser les codes d'un entretien classique. Ce format de job dating permet à tous d'être plus détendu et d'être soi-même. Des personnalités ressortent et c'est souvent ce qui fait la différence… " estime Stéphanie Nunes de Wiizbii.