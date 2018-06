Quatre nouvelles ordinations au Diocèse de Besançon

Les cérémonies seront présidées par l'archevêque, Mgr Jean-Luc Bouilleret.

L'ordination, c'est quoi ?

Le nouveau prêtre reçoit de l'évêque le sacrement de l'ordre. Ce sacrement est conféré à vie

L'ordination diaconale en vue du ministère presbytéral : c'est la dernière étape avant l'ordination sacerdotale, moment où le nouveau diacre s'engage au célibat. Ce sacrement est différent de l'ordination diaconale pour les diacres permanents, qui ne sont pas amenés à devenir prêtre.

Info +

Nouveauté 2018 : le Service des vocations organise une rencontre entre Jean-Marie Larue et des jeunes de 15-25 ans, dimanche 24 juin à 10h à l'Escale (rue de la Convention). Une occasion unique et originale pour comprendre la vocation et le choix de la prêtrise à quelques heures de l'ordination ! Le parcours atypique de Jean-Marie ne manquera pas de susciter des questions : alors qu'il avait une bonne situation professionnelle (il travaillait dans les palaces, comme l'hôtel Meurice à Paris) il a mis un terme à sa carrière.