Quatre nouvelles permanences pour aider à la création d’entreprises dans le Grand Besançon

L'objectif de la boutique de gestion de Franche-Comté (BGE) est de faciliter l’accès à la création d’entreprises pour les habitants de l’agglomération. Depuis début d’année 2018, des permanences du service CitésLab ont été mises en place dans les mairies de Saône, Devecey, Roche-lez-Beaupré et Saint-Vit. "Ce nouveau service piloté par Marlène Gallet intervient dans le cadre du volet entrepreneuriat de la stratégie de développement économique du Grand Besançon afin de créer un parcours de l’émergence du projet à l’installation en passant par l’incubateur, la pépinière ou l’hôtel d’entreprise" explique la BGE.

Objectifs de CitésLab pour les porteurs de projet :

trouver une idée en fonction de ses motivations, de ses attentes et de ses compétences,

valider chaque étape de la création d’entreprises (règlementations, étude de marché, définition d’une stratégie commerciale et chiffrage du projet),

rechercher les financements nécessaires à la réussite de votre projet.

Financé notamment par le Grand Besançon et la Caisse des Dépôts, le service est gratuit et propose un accompagnement personnalisé afin de sécuriser son parcours et de réussir son projet.