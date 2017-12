Que faire de son sapin après Noël ?

Le sapin de Noël est assimilé à un déchet vert, il est donc ramassé à ce titre par les services de collecte municipaux. Renseignez-vous sur les modalités de collecte auprès de votre mairie (bientôt disponible sur maCommune.info), car il est interdit de déposer son sapin dans la rue ou sur un trottoir. Ce geste est passible d’une amende de 100€.

Si vous possédez une cheminée, vous pouvez également transformer votre sapin de Noël en bois de chauffage. Pour cela, vous devez tout d’abord le dépouiller de ses aiguilles (il n’est pas recommandé de les faire brûler car elles risquent de faire des étincelles) et le couper en morceaux, puis le faire sécher longuement. Néanmoins, bois "mou" et résineux, le sapin n’est pas spécialement efficace comme bois de chauffage.

Si vous êtes sculpteur ou sculptrice, vous pouvez créer de petits personnages dans le tronc de votre sapin...

Pensez au sac à sapin et faites une bonne action !

Le sac à sapin Handicap International est vendu 5 € dont 1,50 € est reversé à Handicap International pour agir en faveur des personnes handicapées dans plus de 60 pays. Il est 100 % biodégradable et compostable, il peut donc être jeté avec le sapin dans le bac des déchets verts, où il se dégradera en 4 à 8 semaines. Le sac à sapin est disponible dans toutes les grandes surfaces alimentaires et spécialisées, dans les grands magasins et chez les fleuristes et pépiniéristes.