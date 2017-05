Que reste-t-il de la fête des voisins ?

Qui organise ?

La fête des voisins est organisée par les copropriétaires et les résidents d'un immeuble. Elle se déroule souvent dans les halls, les cours ou les parkings des habitants. Tout le monde y est convié et ramène quelque chose à partager que "ce soit pour le repas ou pour l'animation".

En 2011, c'était plus de 10 millions de voisins en Europe, dont 6.5 millions en France, qui avaient fêté la 11ème édition de la fête des voisins. Elle avait eu dans plus de 30 pays (dont 20 pays de l'Union européenne).

En 2016, le village Tarragnoz organisait la fête des voisins sur la Place de Lattre de Tassigny. La fête était destiné tous ceux qui vivent dans le quartier, à ceux qui fréquentent le marché, à ceux qui viennent d'ailleurs et souhaitent rencontrer leurs amis et échanger avec les producteurs. Elle avait débuté pendant le marché avec un groupe de musique et des animations avec pou programme un habillage d'arbres.

Une fête qui se perd

"Il n'était pas rare de voir de grandes tablées pour la fête des voisins il y a quatre ans. Des flyers, des serviettes et des verres étaient distribués au niveau de la mairie", se souvient Christine Guerra de SMCI Gestion. "Cela s'est un peu perdu au fur et à mesure car il faut toujours un moteur au sein de la résidence pour mener ce type de projet et les conditions météorologiques ne sont pas toujours favorables".

Si la fête des voisins n'est plus aussi populaire que par le passé, des agences immobilières comme SMCI gestion mènent une réflexion pour animer davantage ses résidences.