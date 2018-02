Quels films aller voir avec des petits pendant les vacances ?

Films diffusés aux cinémas Mégarama Beaux-Arts et à Ecole-Valentin

Belle et Sébastien le dernier chapitre

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Durée : 01:31:00

Genre : Aventure, Familial

Réalisé par : Clovis Cornillac

Acteurs : Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Cro Man (Early Man)

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Durée : 01:29:00

Genre : Comédie, Animation

Réalisé par : Nick Park

Acteurs : Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Simon Greenall, Gina Yashere, Mark Williams, Johnny Vegas, Selina Griffiths, Richard Ayoade, Timothy Spall

Cinéma Mégarama à Ecole-Valentin

Les aventures de Spirou et Fantasio

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Durée : 01:29:00

Genre : Aventure, Comédie

Réalisé par : Alexandre Coffre

Acteurs : Thomas Solivéres, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Monsieur Poulpe, Mark Grosy

Le voyage de Ricky

Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui. Abandonné dans la forêt, Richard reste déterminé à prouver aux yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est ainsi qu’avec l’aide d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imaginaire, et de Kiki, un perroquet narcissique chanteur de disco, il entame son propre voyage vers le Sud, périlleux et semé d’embuches…

Durée : 01:24:00

Genre : Aventure, Animation

Réalisé par : Toby Genkel, Reza Memari

Acteurs : Tilman Döbler, Cooper Kelly Kramer, Shannon Conley, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marc Thompson, Marco Eßer, Jason Griffith, Marcus Off, Erica Schroeder, Maud Ackermann, Jonathan Todd Ross, Schroeder Kacmar

La princesse des glaces

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile. Gerda, en compagnie de Rollan, qu’elle vient à peine de rencontrer et à qui elle va donner toute sa confiance, va découvrir un ancien objet magique appartenant aux Trolls : la pierre aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette pierre de feu et de glace va chambouler sa vie et rien ne va se passer comme elle l’avait prévu… Gerda, réussira-t-elle à dompter les puissances magiques et maléfiques de cette pierre et à retrouver ses parents ?

Durée : 01:28:00

Genre : Familial, Animation, Fantastique

Réalisé par : Aleksey Tsitsilin

Acteurs : Natalya Bystrova, Filipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Aleksandr Gruzdev, Olga Zubkova, Nikolai Bystrov, Vsevolod Kuznetsov

Ferdinand

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Durée : 01:48:00

Genre : Animation, Comédie, Familial

Réalisé par : Carlos Saldanha

Acteurs : John Cena, David Tennant, Anthony Anderson, Gabriel Iglesias, Kate McKinnon, Boris Kodjoe, Miguel Ángel Silvestre, Raúl Esparza, Jerrod Carmichael, Gina Rodriguez, Daveed Diggs, Bobby Cannavale, Sally Phillips, Flula Borg, Karla Martínez

Coco

Malgré la décevante absence totale de musique dans sa famille depuis des générations, Miguel rêve de devenir un grand musicien comme son idole Ernesto de la Cruz. Désespéré de pouvoir un jour montrer ses talents, il se retrouve à la suite d'un mystérieux enchaînement d'évènements dans l'incroyavle et coloré Royaume des Morts. Sur sa route, il rencontre l'escroc charmeur Hector et ensemble, ils partent pour un voyage extraordinaire pour découvrir la véritable histoire cachée de la famille de Miguel.