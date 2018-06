Quelle est la meilleure saucisse de Montbéliard ?

Sur les autres marches du podium se trouvent les saucisses de Haute-Loue Salaisons et Franche-Comté Salaisons !

Durant les phases de dégustation, la centaine de jurés présents étudie les produits crus et cuits. Apparence générale, texture, odeur, couleur puis fumet, goût, mâche, ...

La filière de la saucisse

Sont engagés dans la filière de la saucisse de Montbéliard : 15 fabricants d’aliments du bétail, 167 sites d’élevage, 15 abattoirs et abatteurs-découpeurs, 27 fabricants industriels et artisanaux.

Issue exclusivement de porcs nourris au petit-lait, la viande servant à la fabrication des saucisses est produite selon un cercle vertueux : le cycle du petit-lait*. La saucisse de Montbéliard bénéficie depuis 2013 d’une IGP (Indication Géographique Protégée) qui vient protéger sa renommée à l'échelle européenne.

*Le cycle du petit lait : cycle vertueux propre à la fabrication des saucisses de Morteau et saucisses de Montbéliard. Il commence avec le lait avec lequel on fabrique les fromages, dont le petit-lait nourri les porcs utilisés pour fabriquer les Saucisses, et dont le lisier fertilise les prés, prés qui nourrissent les vaches, qui au final produisent du lait !