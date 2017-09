Quelles nouveautés au Conservatoire du Grand Besançon cette année ?

Le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon propose trois grandes nouveautés dès la rentrée 2017-2018.

Un nouvel orchestre à cordes pour adultes s'ouvre dès ce mois de septembre. Si vous jouez d'un instrument à cordes et que vous souhaitez rejoindre un orchestre composé d'adultes, cet atelier est fait pour vous ! Il sera adapté au rythme de votre activité professionnelle et à votre niveau (à partir d’une fin de premier cycle, début de second).

Son horaire et déroulement se discuteront avec les inscrits. Il est ouvert à tous les adultes qu’ils soient élèves ou non au Conservatoire.

Tarif / Pour les non-inscrits au Conservatoire et sur la base du QF – de 0 à 150€ annuel

Renseignements sur l’organisation et les contenus : Anaïs BODART / anais.bodart@grandbesancon.fr

Modalités d’inscription : 03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr

Le CAEM et le Conservatoire s'associent pour créer Jazz Lab, un atelier de pratique collective Jazz ! Cet atelier est ouvert à tous les musiciens à partir de 14 ans, ayant une maîtrise technique suffisamment avancée de leur instrument.

Deux ateliers par semaine sont proposés :

le premier se déroule tous les lundis en salle Berlioz de 20h30 à 22h ;

le second se déroule les jeudis au CAEM de 20h00 à 21h30.

Conjointement, un stage à Byans sur Doubs se déroulera 2 au 4 novembre de 10 heures à 17 heures. Il sera animé par l'ensemble des intervenants en vue d'une restitution le samedi 4 novembre à 19 heures à Byans sur Doubs avec un hommage à Théolonius Monk pour le centenaire de sa naissance.

En vous inscrivant à Jazz Lab, vous acceptez de suivre au moins l’un des ateliers hebdomadaires, de participer à l’atelier se déroulant à Byans sur Doubs et participer aux Jam’s Session au Pixel.

Modalités d’inscription :

Pour les élèves du Conservatoire c’est gratuit, mais il vous faut prendre contact avec Christian Régnier, enseignant au Conservatoire (christian.regnier@grandbesancon.fr)

Les adhérents du CAEM ayant déjà une activité au CAEM peuvent s'inscriront au CAEM avec 50% de réduction sur le tarif normal.

Si vous n’êtes ni inscrit au Conservatoire, ni au CAEM, les renseignements vous seront donnés par le CAEM 0381512136

Des stages de danse moderne jazz seront programmés au Conservatoire avant cette fin d'année.

