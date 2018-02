Quels sont les nouveaux travaux à venir ?

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report).

INFO TRAVAUX

BREGILLE - PRÉS DE VAUX

Chemin du Vernois et rue Anne Frank : Travaux de dévoiements de réseaux humides et de viabilité dans le cadre des travaux de la ZAC des Vaites – Circulation interdite chemin du Vernois entre le chemin de Brulefoin et le n° 24, mise en impasse de la rue Anne Frank à son débouché sur le chemin du Vernois - jusqu’ au 12 février.

Chemin des Echenoz St-Paul et Chemin de Plainechaux : Réalisation d’une tranchée GRDF – Circulation alternée à proximité du carrefour des chemins Echenoz St-Paul/Plainechaux - jusqu’ au 9 mars.

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

Rue Gabriel Plançon : Travaux de remplacement de trappes d’accès d’ouvrages – circulation interdite sur la voie de droite, sur la bande cyclable et forts empiètements – jusqu’ au 23 mars.

Avenue du 8 Mai 1945 : Travaux de reprise des enrobés – Circulation interdite sur le pont Canot en direction du centre-ville et avenue du Huit Mai 1945, dans les deux sens de circulation - du 8 février à 21 H au 9 février à 6 H. (Travaux reportés à la nuit suivante – du 9 au 10 février de 21 H à 6 H, si les conditions météorologiques sont mauvaises).

Avenue Gaulard : Travaux de finitions sur trottoirs et chaussée – Léger empiètement entre le pont Bregille et le parking Gaulard – Entrée du parking Gaulard fermée depuis l’avenue Arthur Gaulard, sauf pour la circulation des PL. Les VL pourront accéder par la rue Rivotte – du 5 au 9 février.

CHAPRAIS - CRAS

Rue de l’Industrie : Création de place de stationnement – stationnement interdit et circulation basculée à hauteur du n° 7 – jusqu’ au 9 février.

Rue de la Viotte : Branchement AEP - Circulation interdite rue de la Viotte entre l’entrée dépose minute de la Gare et la rue de l’Industrie – du 5 au 9 février.

GRETTE - BUTTE

Rue Clerc de Landresse : Travaux de réfection de tampons d’assainissement – Circulation interdite à hauteur du n° 3 – jusqu’au 31 mars.

Boulevard Charles de Gaulle : Travaux de taille d’arbres

Circulation interdite Boulevard de Gaulle, dans le sens Chamars vers Polygone

Voie de droite interdite à la circulation à hauteur du parking Chamars sur 20 m avant le carrefour de l’avenue de la Gare d’Eau, dans le sens du Centre-ville vers Planoise

Interdiction de tourner à droite en direction du Pont de Gaulle pour tous les véhicules sortant du parking Chamars

Interdiction de tourner à gauche en direction du pont de Gaulle pour tous les véhicules sortant de l’avenue de la Gare d’Eau – le 3 février de 7 H à 13 H (Travaux reportés au 10 février si mauvaises conditions météorologiques).

MONTBOUCONS – MONTRAPON

Pont de la Gibelotte : Aménagements de voirie – Empiètement sur la chaussée du pont dans le sens du centre-ville vers Gray – jusqu’ au 31 juillet 2018.

Avenue des Montboucons : Travaux d’extension du réseau MBP et modification d’alimentation gaz – circulation interdite sur le couloir bus sur 10 m avant le boulevard Winston Churchill – jusqu’ au 16 février.

ORCHAMPS - PALENTE- SARAGOSSE

Chemin de la Selle : Création d’un lotissement - Circulation interdite entre le chemin des Montarmots et son débouché face au n°14 – jusqu’ au 1er mars.

Boulevard Blum – Pose d’une clôture – Voie de gauche interdite à la circulation sur 100 m à hauteur du magasin Intermarché, dans les deux sens de circulation – du 5 au 6 février.

CHATEAUFARINE – PLANOISE

Rue Joachim du Bellay : Travaux de génie-civil – Circulation alternée par feux, depuis la rue André Breton en direction de la rue Paul Éluard sur 150 m – du 5 au 14 février.

Boulevard Allende : Travaux d’aménagement entre la rue Bertrand Russel et le carrefour giratoire de l’avenue François Mitterrand, dans ce sens, la circulation est interdite sur la voie de droite, ainsi que sur la bande cyclable ; forts empiètements et micro-coupures de circulation dans le carrefour de la rue Bertrand Russel et du Boulevard Salvador Allende – du 8 février au 9 mars.

TILLEROYES

Chemin des Tilleroyes : Travaux de pose d’armoire PMZ pour la fibre optique – Circulation interdite chemin des Tilleroyes, entre le chemin de la Chaille et le chemin du Sanatorium, dans ce sens – du 7 au 8 février.

DIVERS QUARTIERS :

Rues de la Basilique, du Chasnot, du Clos Munier, des Fluttes Agasses, Anne Frank et de Velotte – Travaux de raccordement de la fibre optique – Circulation alternée et forts empiètements au droit des chantiers et au fur et à mesure de leur état d’avancement - jusqu’ au 5 février.

MANIFESTATION :

Rues de Chalezeule, Mirabeau et Place des Lumières : Défilés du Carnaval de Clairs-Soleils –Micro-coupures de circulation de 13 H à 15 H le 9 février.