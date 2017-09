Quels sports sont à la mode chez les jeunes à Besançon ?

maCommune.info : Dans votre magasin, pour quels sports et loisirs avez-vous vendus le plus d'accessoires chez les jeunes en cette rentrée ?

Thibault Delfraissy : "Le marché du sport est en pleine expansion et la rentrée de nos clients sportifs est dans la continuité de notre début d'année. Au retour de vacances, il est évident que nos clients sportifs se remettent au sport et que les enfants ne dérogent pas à cette règle avec la reprise des activités associatives et scolaires. On entend partout que la pratique régulière d’un sport favorise le développement de l’enfant et il suffit d’observer nos enfants en train de faire du sport pour se rendre compte de tous les bienfaits que cela leur apporte. En effet le sport est un formidable moyen pour nos enfants de se sociabiliser, de s’ouvrir aux autres et de développer leur esprit d’équipe. C’est également une belle école de la vie qui favorise l’investissement personnel, où les enfants apprennent la maîtrise de soi et le respect des règles.

Forts de ce constat, les parents sont venus et viennent en nombre dans notre magasin et en discutant avec eux on se rend compte que de trouver son sport n'est pas si simple que ça.

Les enfants sont zappeurs dans leurs activités sportives, ils passent du football, au judo, en passant par le tir à l'arc et l'équitation. L'objectif pour nous est de réussir à rendre accessible l'ensemble de ces pratiques sportives à chacun de nos petits sportifs en leurs proposant des panoplies allant du maillot à la chaussure, en passant par le short et les chaussettes...tout cela dans un moindre coût pour les parents qui doivent très souvent cumuler l'équipement sportif à une licence dans un club pas toujours accessible. Chez Decathlon, nous avons à cœur de développer du matériel spécialement adapté aux enfants. Notre enjeu : leur rendre le sport plus facile grâce à des produits malins et ludiques qui s’adaptent à leurs besoins. Pour être certain que nos enfants profitent de tout ce que le sport peut leur offrir, il est important de choisir celui qui leur convient le mieux.

Il n'y a donc pas de sport qui a fonctionné plus qu'un autre sur cette rentrée. Le Football, le judo, l'équitation, la natation et le running sont les sports qui restent nos fers de lance et cela depuis quelques années déjà. On voit cependant arriver le handball, le basket, le badminton et le tennis de table, mais ils ne détrônent pas encore les mastodontes.

Que constatez-vous ? Est-on toujours dans "la danse pour les filles" et "le foot pour les garçons" ?

T-D : "Le sport devient de + en + asexué mais c'est un ressentis de ma part suite à certaines informations sur le marché du sport que j'ai pu avoir d'ici ou là. Il n'est pas évident de pouvoir avoir de véritables statistiques sur ce point à l'intérieur de notre magasin, mais le ressentit est que des jeunes filles veulent faire du football et les jeunes garçons se mettent aussi à la danse avec toute la diversité qui est possible maintenant en matière de pratiques. Nous développons d'ailleurs de plus en plus la pratique sportive pour les deux sexes quel que soit le sport et nous avons un véritable rôle sociétal pour permettre aux garçons comme aux filles de pouvoir pratiquer les sports qu'elles ou qu'ils souhaitent."

mC : Quelles sont les nouveautés en terme de loisirs qui séduisent les jeunes ?

T-D : "Il n'y a pas réellement de nouveautés pour les jeunes ou, en tout cas, ces nouveautés ne sont pas uniquement celles qui séduisent les jeunes. Il y a des sports en vogue qui touchent l'ensemble de nos sportifs de tout âge. En écoutant nos utilisateurs sportifs, nous nous efforçons de suivre les tendances. C'est pour cela que nous sommes en mesure de proposer de nouveaux sports chaque année.

Les sports qui prennent de plus en plus de place et qui vont permettre à toute la famille de s'essayer à de nouvelles sensations sportives sont principalement situés sur notre rayon fitness, notamment par la pratique du crossfit ou du yoga. Il y a aussi une grande attractivité pour les sports d'eau (l'aquagym par exemple...), les sports de raquettes et aussi la marche sportive... Nous avons, encore une fois, un rôle important à jouer pour rendre accessible l'ensemble de ces nouveaux sports à l'ensemble de nos sportifs.

La seule certitude que nous avons, c'est que les enfants deviendront un jour des adultes et que si Decathlon les accompagne dans leurs premières pratiques sportives, alors, ils se souviendront de nous lorsqu'ils pratiqueront lorsqu'ils seront adultes. C'est Gagnant Gagnant."