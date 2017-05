Qu'est-ce que la Color Life à Besançon ?

Inspirée du color run, course très connue aux USA, il s'agit de courir ou marcher sur 5 km sur les rives du Doubs à Besançon, en passant par différents stands de couleurs.

A chaque stand de couleur, les organisateurs jetteront de la poudre colorée sur les participants qui seront tous vêtus de blanc (poudre à base de fécule de maïs avec des colorants alimentaires).

L'esprit de la Color Life est festif, ludique et non pas compétitif. Le principal intérêt étant de courir pour une cause qui nous concerne tous : la lutte contre le cancer.

Huit étudiants bisontins à l'organisation

La Color Life 2017 est organisée par huit étudiants/apprentis de l'école de commerce de la CCI du Doubs IMEA, en collaboration avec le comité du Doubs de la Ligue contre le cancer.

L'intégralité des fonds récoltés seront versés à la Ligue contre le Cancer pour la recherche, l'accompagnement des malades et la mise en place d'actions de prévention.

Pas d'inscription le Jour J

Si les inscriptions sont closes depuis le 3 mai 2017 (aucune inscription ne pourra être prise le jour du départ), les supporters pourront acclamer les participants et les encourager !

Info +