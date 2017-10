Qui a éteint la lumière ? C'est le 9e 'Jour de la nuit' contre la pollution lumineuse

650 événements sont prévus ce samedi 14 octobre 2017 en France à l'occasion du "Jour de la nuit", qui depuis neuf ans sensibilise à la pollution lumineuse, source croissante d'impact environnemental, budgétaire et sanitaire. Plus de 350 villes et villages éteindront partiellement ou intégralement leur éclairage public: Paris, Grenoble, Montpellier, Laval, Metz, Belfort, Besançon, Épinal. À Paris, plus de 200 sites seront éteints toute la nuit, dont l'Hôtel de Ville et l'Arc de triomphe. À la Défense, la Grande Arche et la Tour Séquoia seront éteintes dès 20h15, précise le ministère de la Transition écologique, qui y a une partie de ses bureaux.

La France est éclairée chaque nuit par 11 millions de lampes et lampadaires, et 3,5 millions d'enseignes. Cet éclairage artificiel gagne chaque année du terrain: depuis 25 ans, la lumière émise par le seul éclairage public a quasi doublé (nombre de points lumineux, durée d'activation), selon l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN), qui regrette l'absence de stratégie de l'État. "Le Jour de la Nuit donne l'occasion aux collectivités engagées de rappeler que 40 à 60% de consommation électrique des communes françaises est lié à l'éclairage public. Un effort tout particulier peut être fait pour réduire le suréclairage et ainsi réaliser de substantielles économies. Le bilan carbone de l'éclairage public a été évalué par l'Ademe à 700 000 tonnes de CO2 par an" explique l'association.

À l'inverse, près de 600 communes bénéficient du label "Villes et villages étoilés". Depuis 2013, un arrêté impose l'extinction des éclairages des façades et vitrines au plus tard à 01H00, et des bureaux une heure après la fin de leur occupation.

La neuvième édition du Jour de la Nuit verra également près de 300 animations organisées en France dont des sorties nature, des observations du ciel étoilé, des déambulations, des conférences-débats, des expositions, des représentations théâtrales, des animations pédagogiques… Le temps d'un soir, il s'agit d'inviter le grand public à retrouver le charme de la nuit noire et la beauté d'un ciel préservé de toute nuisance lumineuse.

Le programme

BESANÇON

Extinctions : extinction partielle des monuments

églises, hôtel de ville, quai Vauban et synagogue et citadelle

Horaires : 20:00 - 00:00

Animation : observation astronomique

Observations du ciel nocturne avec reconnaissance des constellations et observations du ciel profond dans un télescope sous coupole de 400 mm.

Organisateur : Association Astronomique de Franche-Comté

Horaires : 20:00 - 23:55

Adresse : 34 avenue de l'Observatoire 25000 BESANCON

Animations : Mise en scène de la nuit au palais Granvelle

Pourquoi la nuit nous fait peur ? Comment éclairer moins pour rallumer les étoiles et faire des économies ? Qui nos lumières gênent-elles ? Venez explorer des réponses et d'autres questions sur notre représentation de la nuit et les enjeux de la pollution lumineuse avec du théâtre d’impro, du théâtre d’ombre, une conférence populaire, une visite du musée à la lampe torche et des sons dans la nuit. Le tout dans une ambiance de douce pénombre de la cour du palais Granvelle et des grands arbres voisins…

Acta non verba : - Compagnie Catégorie Libre

20h30/21h 30

MARCHAUX

Comme chaque année, Astro 400 Marchaux vous propose de participer au "Jour de la Nuit". Le but de cette journée est de comprendre ce qu'est la pollution lumineuse et l'impact qu'elle a sur les êtres vivants.



Nous profitons également de cette journée pour vous sensibiliser aux merveilles que le ciel nous réserve.



À la tombée de la nuit -> observation du ciel si le temps le permet à travers les différents instruments de l'association.



Horaires : 14:00 - 23:55

Qui contacter sur place



Téléphone : 0659567298

MONTBENOIT

Extinctions : extinction partielle des monuments, places et rues

La participation de Montbenoît au Jour de la Nuit prendra la forme d’une extinction symbolique de l’éclairage public des lotissements à partir de 20h, heure nationale d’extinction. L’éclairage public sera maintenu aux abords de la RD 437, rue du val Saugeais et rue de l’Abbaye.

Horaires : 20:00 - 07:00

SALINS-LES-BAINS

Observation astronomique, débat, conférence et autres

Conférences, repas, observations du ciel et présentation du jeu de société "Exoplanètes".

Horaires : 18:00 - 01:00

Avenue du Général de Gaulle - 39110 Salins-les-Bains

Extinctions : extinction partielle des rues

Extinction de l'éclairage public autour du site accueillant les animations organisées par l'association "étoiles, science et légendes".