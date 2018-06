Quid de l'avenir de Peugeot Scooters ?

Selon le journal économique, un comité paritaire stratégique doit se tenir le 5 juillet. Les 480 salariés et la vingtaine d'intérimaires de l'usine de Mandeure attendent ce plan stratégique depuis plus d'un an de la part de l'industriel indien Mahindra qui détient depuis 2015 51 % du capital de Peugeot Scooters.

Face à la situation, le comité d'entreprise de la société a exercé son droit d'alerte. À Mandeure, dans le pays de Montbéliard, l'usine sort entre 60 et 80 scooters par jour. Le volume de production a diminué de 20% depuis 2016.

Fin 2017, le député de la 4e circonscription du Doubs Frédéric Barbier estimait que Peugeot Scooters "unique filière du 2 et 3 roues en France" devait être "bichonnée" et réclame "la mise en place d’un «plan scooter» à l’image de ce qui a été fait dans l’automobile".

PSA détient 49% de Peugeot Scooters. Fin mars, Carlos Tavares avait admis que la situation de l'entreprise était sérieuse et que PSA était prêt à accompagner Mahindra sur un plan de redressement.