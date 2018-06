Quingey : 'Toques et Méditerranée', une nouvelle épicerie sur internet...

Après avoir été cuisinier pendant de nombreuses années notamment à La baraque des violons à Tarcenay ou encore au restaurant étoilé Mon plaisir à Chamesol, Manuel Theron a décidé d'ouvrir son épicerie de produits de gastronomie méditerranéenne.

"Mon entreprise existe depuis septembre 2017, j'ai participé au marché de Noël de Dole et j'ai continué à vendre mes produits grâce au bouche-à-oreille", nous explique Manuel. Depuis ce mois juin, le site internet de vente en ligne est ouvert. "Du Portugal, en passant par l’Espagne, la Provence, l’Italie, Malte et la Grèce, plus de 100 produits sont sélectionnés pour leurs saveurs authentiques, issus de la transmission de savoir-faire artisanaux inégalables et de recettes ancestrales", souligne l'épicier.

Les valeurs Manuel Theron

Le créateur et dénicheur de saveurs partage sa passion pour les produits d'exception, leur histoire et celle des producteurs qu'il rencontre. Ses valeurs se résument en trois axes :

Le goût du partage : "Plus que proposer des produits, je veux partager leur histoire et celle de leurs p roducteurs" ;

; Le sens de l’exigence : "Je ne recherche que des producteurs artisanaux et des produits issus des différents terroirs. Dans ma sélection, je veille à éliminer au maximum tous d’additifs" ;

; La passion pour la cuisine : "La découverte d’un nouveau produit me donne immédiatement des idées de recettes, d’associations de goûts. Avec les producteurs, nous nous comprenons, le «bien manger » rapproche les hommes, que nous parlions la même langue ou non !".

Au menu de Toques et Méditerranée…

Dans son épicerie, Manuel Theron propose notamment des câpres de Gozo, des Calissons d'Allauch, du foie de lotte confit à l'huile d'olive bio des Baux de Provence AOP, de l'huile d'olive noir AOP des Baux de Provence, de l'huile à la truffe blanche d'Alba, des liqueurs bio Lachanenche, des loukoums de mandarine, une sélection d'infusions et de thés, des Panettones, du Pastis bio médaillé d'or, du pâté de maquereau, etc.

Infos +

Après avoir vendu ses produits en marché de Noël puis ouvert son site internet de vente en ligne, la prochaine étape de développement pour Manuel Theron est d'ouvrir une véritable épicerie avec pourquoi quelques couverts le midi pour déguster ses produits sur place !

Infos pratiques