Quoi de neuf à La Rodia cet hiver ?

25 janvier – Get the bless

"C'est un jazz dansant qui est proposé par ce groupe de Bristol (Angleterre) qui ne s'adresse pas forcément à des fans de jazz. Pour la petite histoire, le batteur est également celui de Radiohead et de Portishead".

#Jazz

#Bristol

#Radiohead

#Portishead

#Dansant

1er février – Lee Fields

"Si tu n'as jamais vu James Brown et Otis Redding parce qu'ils sont morts, Lee Fiels est un des derniers survivants de la soul américaine avec ses 45 ans carrière. Ça envoie avec une voix à tomber par terre. Pour info, il a récemment collaboré avec Martin Solveig et Black Keys."

#Soul

#Survivant

#OtisRedding

#Motown

#JamesBrown

Sans oublier le Festival Génériq du 7 au 11 février à Besançon ! Les infos generiq-festival.com/besancon

16 mars – Disko

"C'est une soirée en collaboration avec le Local Club Boxe : on va installer un ring dans la grande salle ! En première partie de soirée, l'artiste française Corinne jouera en concert sur le ring puis de vrais combats de boxe se dérouleront le reste de la soirée."

#Disko

#Corinne

#Boxe

#Rocky

#RingAuMilieuDeLaSalle

23 mars – 100e conférence !

"Nous fêtons la 100e conférence animée par Nicolas Sauvage. Au début, on n’aurait jamais pensé en faire 100 et finalement… Cette conférence spéciale sera sur le thème des artistes qui sont passés sur les scènes de La Rodia en 7 ans d'existence. Ce sera l'occasion de remercier le public avec un beau gâteau et une coupe."

General Electric

"Dans la même soirée, nous accueillons le groupe General Electric qui sortira de deux semaines de résidence à La Rodia pour la création de leur show pour leur tournée. C'est un super groupe sur scène et il est impossible de rester statique en le regardant !"

#Conférence

#Anniversaire

#Merci

#Bisous

#Sueur

#CréationRodia

#Marsupilami

#Danser

À ne pas manquer au printemps :

Le 4 avril - Feu Chatterton (réservation rapidement conseillée)

Le 7 avril - Lorenzo

Le 5 mai - Roméo Elvis

