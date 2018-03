Quoi de neuf aux cinémas Mégarama Beaux-Arts et Ecole-Valentin ?

Au Megarama Beaux-Arts

Madame Mills, une voisine si parfaite

Sortie le 7 mars 2018

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses….

Durée : 01:28:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Sophie Marceau

Acteurs : Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, Bastien Ughetto, Léna Bréban

Le jour de mon retour

Sortie le 7 mars 2018

1968. Donald Crowhurst, un homme d’affaires anglais, passionné par la voile, est au bord de la faillite. Pour sauver son entreprise et vivre l’aventure dont il rêve depuis toujours, il décide de participer à la première course à la voile en solitaire pour remporter le grand prix. Soutenu par sa femme et ses enfants, il se lance alors dans cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais mal préparé et face à luimême, Crowhurst rencontre très vite de graves difficultés…

Durée : 01:42:00

Genre : Drame

Réalisé par : James Marsh

Acteurs : Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis, Ken Stott, Jonathan Bailey

Tout le monde debout

Sortie le 14 mars

Avant-première le 12 mars à 20 heures

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Durée : 01:48:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Franck Dubosc

Acteurs : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade

Ready player one

Sortie le 28 mars 2018

Soirée spéciale le 28 mars à partir de 18 heures ! (Réservation conseillée)

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Durée : 00:00:00

Genre : Aventure, Science-Fiction, Action

Réalisé par : Steven Spielberg

Acteurs : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance

Au Mégarama Ecole-Valentin

Les étoiles restantes

Sortie le 7 mars 2018

Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide de se lancer dans la vie active. Loris, son colocataire misanthrope, travaille sur une « méthode pour réussir sa vie » et Patrick, son père, décide d’arrêter sa chimiothérapie. Jusqu’ici tout va mal, mais c’est sans compter l’arrivée de Manon…

Durée : 01:19:00

Genre : Drame, Comédie

Réalisé par : Loïc Paillard

Acteurs : Benoît Chauvin, Camille Claris, Jean Fornerod, Sylvain Mossot, Marica Soyer, Zack Zublena, Clément de Dadelsen, Étienne Beydon, Ludovic Berthillot

Le secret des Marrowbone

Sortie le 7 mars 2018

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

Durée : 01:50:00

Genre : Drame, Horreur, Thriller

Réalisé par :

Acteurs : George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Matthew Stagg, Kyle Soller, Nicola Harrison, Tom Fisher, Laura Brook, Myra Kathryn Pearse, Paul Jesson, Adam Quintero, Robert Nairne

Tom Raider

Sortie le 14 mars 2018

Rebelle et indépendante, Lara Croft, 21 ans, n'a jamais cru que son père était mort. Elle décide un jour de se rendre sur l'île mystérieuse où il a été vu pour la dernière fois. Un périple où le danger guette à chaque instant…

Durée : 00:00:00

Genre : Action, Aventure, Fantastique

Réalisé par : Roar Uthaug

Acteurs : Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Dominic West, Daniel Wu

Un raccourci dans le temps

Sortie le 14 mars 2018

Une jeune fille cherche son père disparu, scientifique travaillant pour le gouvernement sur le projet d'un "tesseract". Cet objet permettrait de se déplacer dans la 5e dimension, vers des planètes inconnues.

Durée : 00:00:00

Genre : Aventure, Science-Fiction, Familial, Fantastique

Réalisé par : Ava DuVernay

Acteurs : Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Storm Reid, Zach Galifianakis

Pacific Rim 2

Sortie le 21 mars 2018

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des humains, n’était que la première vague d’une attaque massive contre l’Humanité. Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a depuis abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage du milieu criminel. Mais lorsqu’une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se répand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori – qui guide une courageuse génération de pilotes ayant grandi dans l’ombre de la guerre. Alors qu’ils sont en quête de justice pour leurs camarades tombés au combat, leur unique espoir est de s’allier dans un soulèvement général contre la menace des Kaiju. Jake est rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du Corps de Défense du Pan Pacific devenant la seule famille qui lui reste. S’alliant pour devenir la plus grande force de défense que la Terre n’ait jamais connue, ils vont paver un chemin vers une extraordinaire nouvelle aventure.

Durée : 00:00:00

Genre : Action, Science-Fiction

Réalisé par : Steven S. DeKnight

Acteurs : John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Burn Gorman

Croc-blanc

Sortie le 28 mars 2018

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Durée : 01:20:00

Genre : Drame, Animation

Réalisé par : Alexandre Espigares

Acteurs : Ginnie Watson, Tom Morton

Les dents, pipi et au lit

Sortie le 28 mars 2018

Célibataire et fêtard invétéré, Antoine, bientôt 40 ans, bénéficie d’un plan appart en or qu’il partage depuis plusieurs années avec son colocataire Thomas. Lorsque celui-ci lui annonce son départ à l'étranger et lui envoie comme remplaçante Jeanne, une ravissante jeune femme célibataire, Antoine croit d’abord au Père-Noël. C’est avant que débarquent Lou et Théo, ses enfants de 5 et 8 ans : la situation vire alors brutalement au cauchemar...

Durée : 00:00:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Emmanuel Gillibert

Acteurs : Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Caroline Piette

