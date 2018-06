Quoi de neuf aux cinémas Mégarama Ecole Valentin et Beaux-arts en juin 2018 ?

Au Mégarama Ecole Valentin

Jurassic world : fallen kingdom (sortie le 5 juin)

Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

Genre : Action, Aventure, Drame, Science-Fiction, Thriller

Réalisé par : Juan Antonio Bayona

Acteurs : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith

La Légende (sortie le 6 juin)

A 25 ans, Jean-Christophe Markovic est au sommet de sa carrière de basketteur professionnel. Alors qu’il est courtisé par les plus prestigieux clubs européens, Jean-Christophe va faire le choix étonnant de retourner dans son club formateur fraîchement promu au plus haut niveau… Son ambition ? L’équipe de France.

Durée : 01:22:00

Genre : Drame

Réalisé par : Florian Hessique

Acteurs : Florian Hessique, Patrick Préjean, Frédéric Radepont, Olivier Pagès, Géraldine Lapalus, Olivier Raynal, Jean-Christophe Bouvet, Fedele Papalia

Champions (sortie le 6 juin)

Marco est entraîneur d'une équipe de basket professionnelle de haut niveau. Pour conduite en état d'ébriété, il est condamné à une peine d'intérêt général. Sur ordre de la juge, il doit alors former une équipe de basket composée de personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui commence comme une punition devient une leçon de vie sur les préjugés et la normalité. Tous les joueurs de l’équipe de basket sont interprétés par des acteurs handicapés.

Durée: 01:58:00

Genre : Drame, Comédie

Réalisé par : Javier Fesser

Acteurs : Javier Gutiérrez, Itziar Castro, Luisa Gavasa, Daniel Freire, Juan Margallo

Ocean's 8 (sortie le 12 juin)

La sœur de Danny Ocean rassemble les talents d'une dizaine de ses consœurs pour mettre la main sur un collier très convoité et ainsi confondre un bijoutier crapuleux.

Durée: 01:50:00

Genre : Crime, Comédie, Action, Thriller

Acteurs : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Dakota Fanning, Jaime King, Matt Damon, Richard Armitage, Damian Lewis, James Corden, Katie Holmes, Anna Wintour, Olivia Munn, Kim Kardas

Comment tuer sa mère (sortie le 13 juin)

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi…

Genre : Comédie

Réalisé par : David Diane, Morgan Spillemaecker

Acteurs : Vincent Desagnat, Chantal Ladesou

Les Indestructibles 2 (sortie le 29 juin)

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Genre : Action, Aventure, Animation, Familial

Réalisé par : Brad Bird

Acteurs : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, Brad Bird

Au Mégarama Beaux-Arts

Signer (sortie le 6 juin)

Dans son film SIGNER, Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui des langues des signes. Ces langues sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois générations de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les chercheuses du Laboratoire de Recherche de Langue des Signes de l’université de Haïfa, s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël au siècle dernier, rejoignant les questions chères à Nurith Aviv de la langue maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation à élargir notre perception des langues humaines.

Durée : 01:00:00

Genre : Documentaire

Réalisé par : Nurith Aviv

Le Book Club (sortie le 6 juin)

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir 50 nuances de Grey! Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en profiter, et vivre de nouvelles expériences! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. La toujours séduisante Vivian retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de rencontres sur internet. Et Carol essaie de redonner du piment à son couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur…

Durée : 01:44:00

Genre : Comédie, Romance

Réalisé par : Bill Holderman

Acteurs : Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson

Volontaire (sortie le 6 juin)

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

Durée : 01:41:00

Genre : Drame

Réalisé par : Hélène Fillières

Acteurs : Diane Rouxel, Lambert Wilson, Corentin Fila, Alex Descas, Igor Kovalsky

Le Grand Bleu (au cinéma uniquement le 8 juin)

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible.

Durée : 02:19:00

Genre : Aventure, Drame, Romance

Réalisé par : Luc Besson

Acteurs : Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette, Jean Bouise, Paul Shenar

Le cercle littéraire de Guernesey (sortie le 13 juin)

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Durée : 02:03:00

Genre : Romance, Drame

Réalisé par : Mike Newell

Acteurs : Lily James, Jessica Brown Findlay, Matthew Goode, Michiel Huisman, Katherine Parkinson

Human Flow (au cinéma uniquement le 20 juin)

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout dans le monde – de l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie. HUMAN FLOW recueille les témoignages des migrants qui racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés surpeuplés, de leurs périples en mer à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de leur sentiment de détresse et de désenchantement, mais aussi de leur courage, de leur résilience et de leur volonté d'intégration. Ils évoquent la vie qu'ils ont dû abandonner et l'incertitude absolue d'un avenir meilleur. HUMAN FLOW arrive sur nos écrans au moment même où l'humanité a plus que jamais besoin de tolérance, de compassion et de confiance en l'autre. Il témoigne de la force spirituelle de l'homme et nous interroge sur l'une des questions essentielles à notre époque : la société mondialisée parviendra-t-elle à s'extraire de la peur, de l'isolement et du repli sur soi ? Saura-t-elle se tourner vers l'ouverture aux autres, la liberté et le respect des droits de l'homme

Durée : 02:20:00

Genre : Documentaire

Réalisé par : Ai Weiwei

Acteurs : Boris Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Abeer Khalid, Rania Khaleel Awad Al-Mutamid, Rafik Ismail

Princesse Mononoké (au cinéma uniquement le 22 juin)

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Durée : 02:15:00

Genre : Drame, Animation, Fantastique

Réalisé par : Hayao Miyazaki

Acteurs : Gillian Anderson, Claire Danes, Pamela Adlon, Billy Crudup, Keith David

Les affamés (sortie le 27 juin)

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire entendre leur voix !

Durée : 01:35:00

Genre : Comédie

Réalisé par : Léa Frédeval

Acteurs : Louane Emera, François Deblock, Kemar, Nina Melo, Rabah Nait Oufella

Tully (sortie le 27 juin)

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D'abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

Durée : 01:36:00

Genre : Comédie, Drame

Réalisé par : Jason Reitman

Acteurs : Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass, Ron Livingston, Colleen Wheeler

