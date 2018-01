Quoi de neuf du côté des chantiers à Besançon ?

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

▲ Nouveautés de la semaine

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - circulation interdite entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans les 2 sens - Jusqu’au 31 janvier 2018

CHAPRAIS

▲ Rue Romain Roussel : Travaux de remplacement d’un tampon - Circulation alternée par panneaux - Du 8 au 19 janvier

▲ Rue de Belfort : Travaux de remplacement d’un tampon - Léger empiétement sur chaussée à hauteur du n°44 - Du 8 au 19 janvier

▲ Rue de la Mouillère : Travaux sur toiture - Circulation alternée par panneaux et stationnement interdit sur 3 places côté avenue Fontaine Argent - Le 8 janvier

GRETTE - BUTTE

▲ Avenue Louise Michel : Travaux de pose signalisation routière - Fort empiétement sur chaussée - Du 30 novembre au 30 janvier

ORCHAMPS - PALENTE- SARAGOSSE

▲ Chemin de la Selle : Création d’un lotissement - Circulation interdite entre le chemin des Montarmots et son débouché face au n°14 - Du 4 décembre au 1er mars 2018

PLANOISE - CHATEAUFARINE

▲ Route de Dole : Travaux de relevé topographique - Voie de droite puis voie de gauche interdites à la circulation entre la sortie du Boulevard Fleming et l’échangeur de la route de Franois dans ce sens (sortie de Ville) le 7 janvier (report le 14 janvier si conditions climatiques défavorables)

TILLEROYES

▲ Chemin des Tilleroyes : Travaux de remplacement d’un tampon de chambre - Léger empiétement sur chaussée à hauteur du n°29D - Du 8 au 19 janvier inclus

VELOTTE

▲ Chemin de Mazagran : Abatage d’arbre - Circulation alternée par panneaux - Du 6 au 9 janvier

INFO MANIFESTATION

Déambulation au centre-ville : stationnement interdit Grande rue entre rue de la Préfecture et place Victor Hugo - Microcoupures de circulation sur Grande rue, Place et rue Victor Hugo, rue Péclet et rue de Pontarlier - Le 9 janvier de 18h à 19h30