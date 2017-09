Quoi de neuf du côté des travaux à Besançon ?

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

▲ Nouveautés de la semaine

INFO TRAVAUX

TRAVAUX TCSP

▲ Divers travaux de marquage au sol, intervention sur mobilier urbain et divers travaux de finitions avec possibles neutralisation de voies, empiétement sur chaussée, circulation alternée, microcoupures de circulation sur l’ensemble des rues empruntées par le TCSP jusqu’au 1er septembre 2017.

▲ Avenue Georges Clémenceau : Travaux de voirie et réseaux - Circulation alternée par panneaux en dehors des heures de pointe entre la place Leclerc et la rue Vieille - Du 4 au 29 septembre inclus

BREGILLE / PRÉS DE VAUX

▲ Rue Boissy d’Anglas : Travaux de requalification des espaces publics, voiries et réseaux - Stationnement interdit des 2 côtés sur la totalité de la rue - Selon les besoins du chantier, circulation interdite ou alternée ou mise à double sens – Jusqu’ au 29 septembre

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

▲ Pont Robert Schwint : travaux d’aménagement du Crédit agricole - Bande cyclable interdite sur 20 m à hauteur du parking - Jusqu’au 30 novembre 2017

▲ Quai de Strasbourg : Travaux de réfection des remparts à hauteur de la tour de la Pelote - Sens unique entre le pont Schwint et la rue du Petit Battant dans ce sens (Interdiction d’emprunter le quai depuis la rue du Petit Battant en direction du pont Schwint) - Stationnement interdit sur 4 places à hauteur du n°34 – Jusqu’au 31 janvier 2018

▲ Avenue Gaulard : Travaux d’aménagement de voirie - Neutralisation de voies de circulation - Dans le sens Pont SNCF vers Pont de Bregille circulation générale dévoyée sur voie bus - Dans le sens vers Rivotte neutralisation de la voie de gauche – Jusqu’ au 11 septembre inclus

▲ Rue Battant : Travaux de liaison fibre optique - Fort empiétement sur chaussée à hauteur du n°53 - Du 28 août au 8 septembre

CHAPRAIS - CRAS

▲ Rue Becquet /rue des Deux Princesses : Travaux de réfection de chaussée - Circulation interdite rue Becquet à hauteur du n°9 et rue des Deux Princesses à hauteur des numéros 13 et 15, où la circulation se fera à double sens de part et d’autre du chantier - Stationnement interdit rue des Deux Princesses à hauteur des numéros 13 et 15 - Le mercredi 6 septembre

GRETTE - BUTTE

▲ Quai Bugnet : Suppression de branchement de gaz - Circulation alternée à hauteur de l’ancienne clinique - Du 28 août au 8 septembre

MONTBOUCONS - MONTRAPON

▲ Chemin de la providence : Travaux d’alimentation - Circulation alternée entre le n°3 et le n°11 - Du 4au 15 septembre

SAINT CLAUDE - TORCOLS – CHAILLUZ

▲ Boulevard Blum : Travaux de mise en accessibilité d’un quai bus - Léger empiétement sur chaussée 200 m après la rue Francis Clerc en direction de Belfort - Du 21 août au 8 septembre

▲ Chemin de la Grange Marguet : Travaux GRDF - Circulation alternée entre le n°26 et le n°38 - Circulation interdite entre n°32 A et le n° 32 C (sauf riverains) - Du 21 août au 15 septembre

▲ Chemin des Planches : Travaux Enedis - Circulation alternée à hauteur du n°38 - Du 4 au 29 septembre

PALENTE - ORCHAMPS

▲ Chemin de Vieilley : Travaux de terrassement - Circulation alternée et stationnement interdit face au n°78 - Du 28 août au 15 sept inclus

SAINT FERJEUX

▲ Rue Louis Duplain / rue Anatole France : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement - Circulation et stationnement interdit rue Anatole France entre la rue Lamartine et la rue Duplain et au carrefour des rues Duplain /Lamartine - Du 4 au 22 septembre

▲ Rue de la Basilique : Travaux de renouvellement de câble HTA - Fort empiétement sur chaussée entre rue de Dole et rue de la Pelouse chaque jour et circulation alternée par feux chaque nuit de 21h à 6h du 4 au 8 septembre inclus

▲ Rue de Dole / rue du Stand : Travaux de reprise de bordure et de création de place de livraison - Fort empiétement sur chaussée à hauteur du n° 71 et mise en impasse de la rue du Stand au débouché sur la rue de Dole - Du 4 au 22 septembre

TILLEROYES

▲ Rue Edouard Belin : circulation interdite aux véhicules de plus de 7,5 t. sur la bretelle Belin entre l’échangeur et le carrefour Belin/Fleming – jusqu’au 29 septembre.

▲ Chemin du Sanatorium : Travaux de terrassement - Circulation alternée par feux - Du 22 août au 1er septembre

▲ Rue Auguste Jouchoux : Travaux de branchement eau potable - Circulation alternée à hauteur du n°13 de 8h à 17h du 28 août au 1er sept.

DIVERS

▲ Boulevard Blum, rue des Cras, avenue Denfert Rochereau : travaux d’accessibilité des quais bus Forts empiétement sur chaussée et circulation alternée selon la densité du trafic - Du 21 août au 15 septembre.

MANIFESTATION :

▲ Randonnées roller : Microcoupures de circulation sur certaines rues du centre-ville de 19 h00 à 22h00 les derniers vendredi de chaque mois du 26 mai au 29 septembre

▲ Troc des Chaprais : Diverses mesures d’interdiction de stationnement et de circulation sur le quartier des Chaprais entre le 1er et le 4 septembre - Suivre les indications en place

▲ Vide grenier de Velotte : Diverses mesures d’interdiction de circulation et de stationnement sur le chemin des Journaux et rues alentour - Suivez les indications en place - Le 10 septembre de 6h à 20h

▲ Festival international de musique : Multiples interdictions de stationnement avenue de Chardonnet, et sur les parkings du secteur du 5 au 9 septembre, suivez les indications en place - Stationnement interdit sur 10 emplacements, place du Théâtre près du Kursaal du 5 au 24 septembre

▲ Fête Foraine et Cavalcade de St Ferjeux : Stationnement interdit place de la Bascule du 4 au 10 septembre - Diverses mesures d’interdiction de stationnement et de circulation le 10 septembre à partir de 12h jusqu’à 18h sur rue de la Basilique, bretelle de la foire, avenue Georges Clémenceau, rue de Dole, rue Abbé Grégoire, rue Abbé Meslier, rue de l'Oratoire, rue de la Pelouse, rue du Polygone et rue des Sapins